El PSOE pide investigar la "vinculación" de Vox con la concentración en en Ferraz donde se apaleó un muñeco de Sánchez

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El PSOE ha solicitado a la jueza que investigue la "vinculación" de los organizadores de la concentración durante la Nochevieja de 2023 frente a la sede federal del partido en la calle Ferraz de Madrid, donde algunas personas apalearon un muñeco que representaba al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a fin de "acreditar" que el evento "contaba con la organización" de "grupos de extrema derecha", "grupos violentos" y "partidos políticos como Vox".

Así lo ha hecho en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, remitido a la magistrada de Madrid que investiga los hechos.

El PSOE pide que la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional elabore un informe para determinar "quiénes fueron los organizadores formales y los responsables materiales del evento", cómo se financió y publicitó y cuál era el objetivo del mismo, "todo ello con investigación de la vinculación de los organizadores con organizaciones políticas o de extrema derecha".

"Lo anterior es necesario para acreditar que la concentración contaba con una organización, promoción e infraestructura económica y mediática por grupos de extrema derecha, por partidos políticos como Vox y por grupos violentos", detalla la letrada, que precisa que "una de las consignas violentas y amenazantes" que se gritaron aquella noche era "colgadlo de los pies".

"COLGAR DE LOS PIES" A SÁNCHEZ

El PSOE vincula ese cántico con unas palabras pronunciadas por el líder de Vox, Santiago Abascal, al diario argentino 'Clarín', donde dijo que "habrá un momento dado" en el que el pueblo querrá "colgar de los pies" a Pedro Sánchez.

"Además, consta en el inicial atestado que obra en el procedimiento, que precisamente esta formación política, Vox, estaba relacionada con la asociación a través de la cual se recaudaban fondos a los efectos de financiar la convocatoria", así como con Revuelta, "la que era su organización juvenil", agrega.

En concreto, la formación política pide que la jueza libre oficio a Vox para que informe sobre su "vinculación formal, orgánica o económica en el momento de los hechos" con Revuelta, además de sobre la "afiliación" a la formación liderada por Abascal de las personas investigadas en la causa o si ha mantenido "alguna relación laboral, profesional o de otra naturaleza" con los imputados.

Asimismo, el PSOE reclama conocer si los investigados en la causa habían sido detenidos o identificados por su participación en los disturbios que se produjeron durante el mes de noviembre de 2023 en la calle de Ferraz.

LA NOCHEVIEJA EN FERRAZ, "NI PACÍFICA NI LÚDICA"

En paralelo, el PSOE reclama la busca, detención y puesta a disposición judicial de un ciudadano identificado como Ding Jinxin, investigado en las presentes diligencias, a fin de que se le tome declaración.

También pide que la jueza oficie al Ayuntamiento de Madrid y la Delegación del Gobierno en la región para que remita las actas de infracción, identificación o notas de servicio que se elaboraron en la Nochevieja de 2023 en relación a los hechos ocurridos en Ferraz, además de los expedientes y autorizaciones relativos a la concentración.

El PSOE sostiene que la Nochevieja en Ferraz "no era pacífica ni tenía una intención lúdica", sino que "buscaba la intimidación y la coacción mediante la representación del violento linchamiento de un muñeco como si se tratara de Pedro Sánchez".

"La Nochevieja en Ferraz se produce como una continuación de los graves disturbios sucedidos durante días en las inmediaciones de la sede del PSOE, en las que se tenían que desplazar una cantidad importantísima de antidisturbios de la policía, helicópteros que sobrevolaban desde por la tarde hasta altas horas de la madrugada, drones, que dio lugar a que se tuvieron que colocar vallas de seguridad en su perímetro para proteger la sede del PSOE", rememora el escrito.