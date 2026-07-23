Estas son las reacciones de los políticos ante la entrevista de Zapatero

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha sido entrevistado en TVE este jueves, en el programa 'Mañaneros', en la que supone su primera comparecencia en un medio de comunicación tras la apertura de una investigación por su supuesta implicación en el caso Plus Ultra.

Según explicó RTVE, la entrevista fue realizada por Javier Ruiz y pudo seguirse en directo a partir de las 13:00 horas en La 1 y RTVE Play.

Zapatero declaró el pasado 17 de junio en la Audiencia Nacional, ante el magistrado José Luis Calama, que le investiga por liderar, presuntamente, una trama de tráfico de influencias en favor de la aerolínea Plus Ultra a cambio de comisiones.

PSOE: "Mantiene exactamente la misma posición que ha defendido desde el primer día"

El PSOE ha asegurado este jueves que mantiene su apoyo al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero tras su entrevista en TVE y ha exigido que se respete el procedimiento judicial y su presunción de inocencia.

En un comunicado distribuido a los medios unos minutos después de la entrevista, el PSOE ha subrayado que Zapatero ha ofrecido "explicaciones públicas" y ha reafirmado "su inocencia" y que ellos mantienen su apoyo al expresidente.

Los socialistas han apuntado que el partido "mantiene exactamente la misma posición que ha defendido desde el primer día": "Respeto absoluto al procedimiento judicial y defensa de la presunción de inocencia".

El PSOE ha respaldado la decisión del expresidente de hablar públicamente para completar "su explicación detallada ante el juez instructor" del caso en el que está imputado.

Asimismo, los socialistas han afirmado que resulta "preocupante" la filtración de "varios años" de agendas personales del expresidente en esta causa, "con información que incluye datos privados y ajenos al objeto de la investigación".

En ese línea han apuntado que "este tipo de filtraciones vulneran derechos fundamentales, alimentan juicios paralelos y nada tienen que ver con una investigación desarrollada con las garantías propias de un Estado de derecho".

"Frente al ruido, los juicios paralelos y las condenas anticipadas, el PSOE seguirá defendiendo el Estado de derecho", han insistido en el comunicado.

Además, han pedido que las investigaciones se desarrollen "con todas las garantías" y han recordado que "corresponde exclusivamente a los tribunales, y no a las campañas políticas o mediáticas, determinar los hechos" que se están juzgando.

Por su parte, el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, ha incidido en que Zapatero ha negado su participación en los hechos por los que está siendo investigado y que quien tiene que demostrar la acusación es quien acusa y no quien se defiende.

"Si no estaríamos haciendo un mundo al revés", ha manifestado a preguntas de la prensa en el pasillo del Congreso.

Cuestionado sobre si las explicaciones de Zapatero sobre las joyas le han parecido suficientes, López ha pedido respetar su intención de dar mayores detalles ante el juez.

Sumar considera las explicaciones de Zapatero insuficientes: "Sigue decepcionando"



El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha señalado que aunque no es objetivo con el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, con quien mantiene una relación "muy buena", "tiene pocas explicaciones o cero explicaciones para según qué cosas".

De este modo se ha referido Rufián en la Cámara Baja a la entrevista que ha ofrecido este jueves Rodríguez Zapatero en TVE, criticando también que haya calificado de "regalo de cortesía personal" las joyas encontradas en su despacho y valoradas en 1,3 millones de euros: "Un regalo de cortesía es una cesta de Navidad", ha replicado el portavoz republicano.

Y en cuanto a la defensa cerrada que el PSOE sigue haciendo del expresidente, ha señalado que tampoco le ve "alternativa".

El PP acusa a Zapatero de "tomar el pelo" a los españoles al no aclarar "las dudas" sobre Plus Ultra y las joyas

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha acusado este jueves al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero de "tomar el pelo" a los españoles al no aclarar "las dudas" sobre su papel en el rescate de Plus Ultra o el origen de las joyas halladas en su despacho. A su entender, su objetivo ha sido "defenderse" a sí mismo y al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, porque "sus futuros están ligados".

"Ha sido una auténtica tomadura de pelo, no ha respondido a ninguna de las preguntas, ha ido únicamente a defender su inocencia y la del presidente del Gobierno porque sus futuros están ligados. Si uno es culpable es porque el otro también hizo algo mal", ha declarado Muñoz en los pasillos del Congreso.

Así se ha pronunciado tras la entrevista que Zapatero ha concedido al programa 'Mañaneros' de TVE, donde ha defendido la legalidad de su actividad como consultor y ha negado influencias para rescatar Plus Ultra. Sobre las joyas, las ha atribuido a un regalo de "cortesía personal" y ha negado afán patrimonial. Además, ha recriminado a Alberto Núñez Feijóo sus declaraciones públicas acusándole de delinquir y le ha pedido que respete la presunción de inocencia.

Muñoz ha explicado que en derecho penal cuando una persona está imputada "tiene derecho a mentir" y ha recordado que el exministro José Luis Ábalos, ahora en prisión, también lo hizo. "Por lo tanto, es evidente que el señor Zapatero tiene derecho a mentir, en televisión y en el juzgado, porque está imputado, pero es evidente que no ha contestado a ninguna de las preguntas ni de las dudas que tenían los españoles", ha abundado.

La portavoz del PP en el Congreso ha señalado que, ante la investigación judicial sobre el rescate de Plus Ultra, el PP ha solicitado en "multitud de ocasiones" el expediente de ese rescate pero el Gobierno lo ha declarado "secreto".

A su entender, si todo es "perfecto" como dice el Gobierno y "tiene la verdad", lo que hace es "sacar más información" para demostrar a todos los españoles que no hay "absolutamente nada" incorrecto. "¿Por qué el Gobierno lo ha declarado secreto y nos impide conocer el expediente del rescate? Nadie lo entiende", se ha quejado.

Muñoz ha hecho hincapié en que el expresidente no solo ha ido a defenderse a TVE sino "a defender" al jefe del Ejecutivo. "Es que si Zapatero acaba y resulta siendo culpable de un delito de tráfico de influencias, es porque hay otro culpable al otro lado de la cuerda, que es el Gobierno de España. Y es Sánchez", ha resaltado.

Ante el hecho de que Zapatero haya pedido expresamente al líder del PP que respete su presunción de inocencia, Muñoz ha replicado: "Sí, salvo cuando eres del PP". A su juicio, si eres del PP entonces "eres culpable incluso antes de que te imputen".

Así, ha afirmado que al Partido Socialista "no le preocupa la persecución de inocencia cuando afecta a otros", algo que, en su opinión, evidencia su "hipocresía". "El Partido Socialista ha pedido la dimisión de una presidenta autonómica por un caso de su pareja que no afectaba a ninguna administración pública", ha dicho, en alusión a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Dicho esto, Muñoz ha reconocido que "efectivamente" el expresidente del Gobierno "tiene presunción de inocencia" pero ha recalcado que "hay muchos indicios que apuntan a él". "Lejos de mostrar, informar, explicar y que alguien pueda creer en su inocencia, ha hecho todo lo contrario", ha aseverado.

En este punto, ha resaltado que si Zapatero "fue culpable por tráfico de influencias es porque ejerció el tráfico de influencias en el Gobierno" y, por tanto "ambos son culpables". Por eso, ha dicho que "la mejor prueba" sería por ejemplo mostrar el expediente del rescate de la aerolínea. "¿Por qué no nos lo enseñan? ¿Tenemos que confiar en el Gobierno más mentiroso de la historia de la democracia?", ha interpelado.

Vox no se da por satisfecho con explicaciones de Zapatero sobre el rescate de Plus Ultra y el origen de las joyas



Vox no se da por satisfecho con las explicaciones ofrecidas este jueves por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero sobre su papel en el rescate de la aerolínea Plus Ultra, el origen de las joyas encontradas en su despacho, tasadas en 1,3 millones de euros, y el rol de sus hijas lo que, a su juicio, es una "macrotrama corrupta".

En una entrevista concedida a Mañaneros 360 de RTVE, Zapatero ha negado haber influido para rescatar Plus Ultra, ha atribuido las joyas a un "regalo de cortesía personal", negando que tuviera intención de defraudar, y ha rechazado haber usado a sus hijas como testaferros.

"Zapatero sigue sin explicar cuál fue su papel en el rescate, el origen de la joyas y el papel de sus hijas en toda esta macrotrama corrupta", ha recriminado la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán.

En declaraciones a los medios en el pasillo de la Cámara Baja, la portavoz parlamentaria ha criticado que el expresidente "se pasee por los platós como si fuera una estrella" en vez de "declarar en un juzgado" y ha insistido en que "la macrotrama corrupta" no habría podido existir "sin la intermediación del Consejo de Ministros" que aprobó el rescate a la aerolínea durante la pandemia y "sin la mediación, consentimiento o tolerancia" de Pedro Sánchez.

Rodríguez de Millán cree "anómala" la situación de España y ha garantizado que Vox trabajará para expulsar a Sánchez de La Moncloa. En esta línea, ha afeado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que diera por terminada la legislatura y "por muerto" al jefe del Ejecutivo en el balance del curso político ofrecido el miércoles.

"Ni se puede dar por muerta la legislatura ni se puede dar por terminado al Gobierno de Sánchez y quien lo haga está muy equivocado, no conoce al PSOE y volverá a incurrir en los mismos errores que en el pasado 23J", ha advertido la portavoz parlamentaria, que ha pedido a los 'populares' que se centren en hacer oposición.

Rufián reprocha a Zapatero que tenga "pocas o cero explicaciones" para según qué cosas



l portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha señalado que aunque no es objetivo con el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, con quien mantiene una relación "muy buena", "tiene pocas explicaciones o cero explicaciones para según qué cosas".

De este modo se ha referido Rufián en la Cámara Baja a la entrevista que ha ofrecido este jueves Rodríguez Zapatero en TVE, criticando también que haya calificado de "regalo de cortesía personal" las joyas encontradas en su despacho y valoradas en 1,3 millones de euros: "Un regalo de cortesía es una cesta de Navidad", ha replicado el portavoz republicano.

Y en cuanto a la defensa cerrada que el PSOE sigue haciendo del expresidente, ha señalado que tampoco le ve "alternativa".

Feijóo dice que Zapatero sigue "instrucciones" de Sánchez, que busca ganar tiempo: "Hoy tiene más problemas que ayer"



El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este jueves que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero "no ha contestado a nada" durante sus declaraciones en televisión y "ni siquiera ha defendido a sus hijas". A su entender, se demuestra que sigue las "instrucciones" del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que "lo ha utilizado para distraer" a la opinión pública porque necesita "más tiempo".

"Después de la entrevista, en la que no ha contestado a nada y ni siquiera ha defendido a sus hijas, me parece que el señor Zapatero hoy tiene más problemas que ayer, porque después de lo que ha dicho, los ciudadanos le creen ya mucho menos de lo que le creían y ya era poco", ha declarado Feijóo en los pasillos del Congreso.

Así se ha pronunciado tras la entrevista que Zapatero ha concedido al programa 'Mañaneros' de TVE, donde ha defendido la legalidad de su actividad como consultor y ha negado influencias para rescatar Plus Ultra. Sobre las joyas, las ha atribuido a un regalo de "cortesía personal" y ha negado afán patrimonial. Además, ha recriminado a Alberto Núñez Feijóo sus declaraciones públicas acusándole de delinquir y le ha pedido que respete la presunción de inocencia.

Feijóo se ha reafirmado en sus declaraciones sobre el expresidente --este miércoles dijo que "sin Sánchez, Zapatero no habría podido delinquir"-- y ha subrayado que el jefe del Ejecutivo está "en sus manos".

"El señor Sánchez está en manos del señor Zapatero y el señor Zapatero está en manos de Julio Martínez (socio del expresidente). Lo que ha hecho hoy el señor Zapatero es seguir las instrucciones del señor Sánchez", ha manifestado.

Así, ha indicado que el presidente del Gobierno "necesita más tiempo para seguir" y "ha utilizado a Zapatero para distraer a la opinión pública" diciendo que "que él no ha hecho nada, que todo es una injusticia y que todos los informes y la instrucción son simplemente un infundio".

Feijóo ha afirmado que la situación judicial de Zapatero no le corresponde valorarla pero "la situación política es insostenible.

"Ver a un expresidente del Gobierno manifestándose como se manifestó esta mañana en la televisión del Gobierno, previa entrevista pactada, creo que no lo merece ni siquiera el señor Zapatero", ha señalado.

El jefe de la oposición ha subrayado que lo que "ya es una vergüenza" es que "la izquierda intente decirle a los trabajadores que unas joyas por un importe de 1.300.000 euros no tienen ningún destino y ningún interés".

"¿De verdad que la izquierda de nuestro país le está diciendo a los trabajadores que una persona que tiene 1,3 millones euros en joyas en su caja fuerte en unas dependencias del PSOE no tienen ni destino ni interés? ¿De verdad que esto es una forma de respetar a los trabajadores y a los ciudadanos de nuestro país?", ha interpelado.

Por todo ello, Feijóo ha recalcado que, tras la entrevista en televisión en la que "no ha contestado nada", Zapatero "tiene más problemas que ayer" porque "los ciudadanos le creen ya mucho menos de lo que le creían y ya era poco".

Así, ha indicado que el expresidente del Gobierno "ha cobrado una comisión muy importante", sus hijas "han cobrado otra" y "además el instrumento que ha utilizado para poder cobrarlas" lo ha "declarado delante de los jueces". "Yo creo que lo que le ha mandado Sánchez al señor Zapatero a hacer, el señor Zapatero no debería haberlo hecho", ha enfatizado.

Después de que Zapatero haya pedido expresamente a Feijóo que respete su presunción de inocencia, el presidente del PP ha replicado que la "respeta absolutamente" y ha añadido que "por eso siempre" ha hablado como lo ha hecho. "La situación judicial del señor Zapatero le corresponde a los jueces. Ahora bien, la situación política del señor Zapatero no tiene un pase", ha concluido.

Cendón reitera su "apoyo y confianza" a Zapatero y Nuria Rubio sigue convencida de su "honestidad"



El secretario provincial del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón, reiteró hoy todo su “apoyo y confianza” al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, tras su entrevista en Televisión Española de este jueves, la primera que concede tras ser investigado por varios delitos. También, la vicesecretaria general del PSCyL, la leonesa Nuria Rubio, señaló que sigue creyendo en su “honestidad”.

En un mensaje publicado en la red X (antes Twitter), Cendón, diputado nacional, aseguró que el expresidente había hablado “con la serenidad y la firmeza de quien no tiene nada que ocultar” sobre los delitos investigados en relación al rescate público de la aerolínea Plus Ultra, tras la irrupción de la pandemia del COVID-19.

Asimismo, el secretario provincial del PSOE leonés destacó que Zapatero había respondido a todas las preguntas, “sin eludir ninguna”, y había hablado “con claridad la verdad de los hechos”. Por ello, recomendó “serenidad, dignidad y convicciones” frente a las “filtraciones”, los “juicios paralelos” y las campañas “de desgaste”. “ Todo mi apoyo y confianza”, remachó.

En la misma línea, la vicesecretaria general del PSCyL, la leonesa Nuria Rubio, aseguró de nuevo este jueves que cree en Zapatero “por los hechos” y por el “convencimiento de su honestidad”, no por “fe”, ni por “cariño” que reconoció le tiene “mucho”.