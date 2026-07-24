Bendodo, sobre la candidatura de Yolanda Díaz a la OIT: "Esto ya parece la cubierta del Titanic"

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El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha asegurado este viernes que la candidatura impulsada por el Gobierno para que la actual vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, opte a la dirección general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) evidencia que ya no están ante "una candidatura internacional" sino que están "ante un plan de evacuación".

"Esto ya parece la cubierta del Titanic, justo después de que alguien haya preguntado dónde están los botes salvavidas", ha declarado Bendodo junto con el secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, y la presidenta local y alcaldesa del municipio de Mijas (Málaga), Ana Mata, en la clausura en Mijas de la Escuela de Verano de la formación.

También ha preguntado "qué va a arreglar la señora Díaz en la OIT, en Ginebra, lejos de la Moncloa". "Creo que ya no estamos ante una candidatura internacional, estamos ante un plan de evacuación, sin ninguna duda". "Un plan de evacuación que ya empezó con algunos ministros candidatos y ahora es la vicepresidenta del Gobierno", ha apostillado.

El dirigente del PP ha afirmado que Yolanda Díaz "llegó a la Moncloa para cambiar España y va a cambiar la Moncloa por Ginebra". "Y no sabemos si quiere dirigir la OIT o simplemente está buscando su salida", ha señalado.

Por último, el vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP ha asegurado que "esto es lo que tenemos, el Gobierno más progresista de la historia, que ha terminado ya".