Así se han repartido los 71 millones de euros del mayor premio entregado por la Once

La Once ha dejado un premio de más de 71 millones de euros en Lérida.dl

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Once ha dejado en Lleida 71.262.143,10 euros con el Eurojackpot, el mayor premio en la historia de la Organización, en el sorteo de ayer 24 de julio, según ha informado la entidad a través de un comunicado.

Sergio Martín Aznar es el vendedor que ha dado la suerte a Lleida, con estos 71.262.143,10 euros, en un boleto premiado de primera categoría (5 números + 2 Soles), que ha comercializado desde su zona de venta ambulante en el Polígono Industrial del Segre, dejando los productos de la ONCE en los bares de la zona. Sergio tiene 57 años, y es vendedor de la ONCE desde hace tres años y medio. Es la primera vez que da un premio tan importante. Y lo más importante de todo es que este premio no se reparte, sino que recae íntegramente en un solo ganador.

“Ole, ole, ole. Me he estrenado a lo grande”, comentaba Sergio nada más conocer que había repartido más de 71 millones de euros. “Siempre he dado premios pequeños, pero hoy he dado el gordo de mi vida”.

La suerte del Eurojackpot sigue en Cataluña, porque en Badalona, la vendedora de la ONCE Nieves Fernández Arenas, ha dado un premio de 53.581,10 euros, en un boleto premiado de tercera categoría (5 números).

Para el sorteo de hoy viernes 24 de julio, Eurojackpot ponía en juego un bote de 70 millones de euros. Y para el martes 28 de julio pondrá en juego un bote de 10.000.000 de euros.

Eurojackpot es un mega sorteo europeo que se comercializa simultáneamente en España y en otros 18 países del espacio económico europeo. Y consiste en acertar 5 números de 50 números posibles y dos soles de entre 12 soles.

El sorteo de Eurojackpot se celebra todos los martes y viernes en Helsinki, ofreciendo grandes botes cada semana, teniendo un bote mínimo garantizado de 10.000.000 de euros que crece de semana en semana en el caso de que no haya acertantes de primera categoría.

La ONCE comercializa el ‘Eurojackpot’ junto a Alemania, Suecia, Países Bajos, Italia, Finlandia, Croacia, Eslovenia, Noruega, Lituania, Letonia, Dinamarca, Islandia, Estonia, Hungría, Eslovaquia, República Checa, Polonia y Grecia.

Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas. La Organización mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías.

Eurojackpot, como las demás loterías seguras, sociales y responsables de la ONCE se pueden adquirir a sus 21.300 vendedores y vendedoras, en www.juegosonce.es y en establecimientos autorizados.