Casi 100.000 personas ya han sido evacuadas en Madrid y Ávila por los incendios

Vista de la humareda del incendio en la localidad de Sotillo de la Adrada (Ávila), este sábado, donde han sido desalojadas 5.000 personas.EFE/Daniel Caballo.

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Madrid, 26 jul (EFE).- Casi 100.000 ciudadanos afectados por los graves incendios de Madrid y Ávila han sido ya evacuados o confinados hasta el momento, según datos del consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo.

Al término de la reunión nocturna del CECOPI (Centro de Coordinación Operativa Integrado), Novillo ha asegurado también que se están atendiendo a más de 3.000 personas evacuadas en los albergues y centros que han prestado varios ayuntamientos madrileños.

El consejero destacó el comportamiento de los ciudadanos y de los alcaldes que están facilitando y cooperando en las labores de extinción del fuego, al que llegó a calificar de "auténtico monstruo".

"Agradecemos cómo les están cuidando, como si realmente fueran sus propios vecinos. Esperamos, en cuanto antes, poder ir reduciendo esa cifra y que recuperen la normalidad", ha dicho Carlos Novillo.