UGT exige una mesa de negociación urgente tras la ampliación encubierta de funciones telefónicas en el SEPE

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Unión General de Trabajadores (UGT) ha alzado la voz contra la reciente directriz emitida por la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. A través de un correo enviado a las direcciones provinciales, el organismo ha puesto en marcha nuevos servicios de carácter telefónico que hasta la fecha no se gestionaban por esta vía. Desde el sindicato critican las formas elegidas para implantar este cambio, señalando que se ha recurrido de nuevo a periodos de baja visibilidad, como el verano, para camuflar una modificación sustancial de las condiciones de trabajo.

El epicentro del conflicto radica en la estructura de personal de las Oficinas de Atención Telefónica (RATEL). Según denuncian los representantes sindicales, el 90% de la plantilla está compuesta por trabajadores de los subgrupos C1 y C2, registrándose un déficit crónico de personal del subgrupo A2. Esta asimetría genera que la tramitación de prestaciones y el manejo de expedientes complejos terminen recayendo en la práctica sobre empleados que asumen funciones de superior categoría sin ver reflejado ese esfuerzo ni en sus nóminas ni en sus reconocimientos administrativos, una situación que UGT tacha de abusiva.

Asimismo, la central sindical advierte que el trasvase de estas tareas al canal telefónico y telemático —incluyendo el servicio asociado al 060— disparará los tiempos de atención por la complejidad de los procedimientos de identificación y validación. Esto repercutirá de forma negativa directa en los indicadores de productividad y objetivos de los trabajadores. Por todo ello, UGT ha solicitado de manera formal la convocatoria urgente de una Mesa Delegada, exigiendo que se frenen imposiciones y se aborde un marco negociado que respete las funciones legales de cada categoría laboral.