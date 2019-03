El Ademar derrota por la mínima al Alcobendas (24-25)

El Ademar de León sufrió lo indecible para doblegar por un ajustado 24-25 a un Secin Group Alcobendas, colista de la categoría, que puso contra las cuerdas en los minutos finales a un equipo leonés que pareció haber sentenciado la contienda (20-24) a falta de cinco minutos para el final.

Pero los de Rafa Guijosa, que encadenaron su quinta victoria liguera consecutiva, volvieron en el mismo error que les obligó a sufrir durante todo el encuentro, dejar creer en la victoria a un Alcobendas, que si algo tiene es fe en sus posibilidades.

Una parada del portero Sergio Antón, que hoy suplió en la convocatoria al lesionado Adrián Torres, a lanzamiento de penalti de José Mario Carrillo abrió el camino hacia una remontada, que permitió al Alcobendas situarse a tan sólo un tanto (23-24) a falta de dos minutos y medio para la conclusión.

Marcador que obligó al técnico leonés a pedir con urgencia un tiempo muerto, alarmado ante la posibilidad de ceder algún punto en un choque en el que al Ademar sólo le valía sí o sí ganar, para mantenerse vivo en la lucha por la segunda plaza.

Tiempo muerto que pareció devolver la serenidad al conjunto leonés que con un gol de David Fernández y una parada de Nacho Biosca sentenció definitivamente la contienda.

Eso sí, no sin, sufrimiento pues el Alcobendas, que ya había hecho sufrir más de lo previsto al Ademar en la primera mitad, siguió intentándolo, hasta dejar el marcador final en un ajustado 24-25, gracias a un gol de penalti de Alfonso de la Rubia ya con el tiempo concluido. Un tanteador que pocos podían prever tras el buen arranque de partido de los leoneses, que parecieron tener claro desde un principio que la clave para doblegar al combativo equipo madrileño pasaba por hacer valer su superioridad física.

En especial, en la línea de seis metros, donde el pivote serbio Zivan Pesic, se convirtió en el destino final de los ataques visitantes, que cuando no anotó gol, obligó a centrar la atención de los defensas locales, posibilitando los lanzamientos lejanos de su compatriota, el lateral Ivan Mosic.

Pero al Alcobendas no estaba dispuesto a rendirse tan pronto y a base de piernas y más piernas no sólo logró anular la conexión con Pesic, sino que también logró entorpecer cada vez más y más a los lanzadores del Ademar. Un excelente trabajo defensivo que permitió a los locales dejar sin anotar durante seis minutos a un equipo leonés, que no acababa de comprender como el plácido partido que esperaba, se le complicaba (5-4) con el paso de los minutos.

Y es que como ya pudieron comprobar el Guadalajara, el Anaitasuan o el Granollers, que ya sucumbieron en su visita al Amaya Valdemoro, lo peor que se puede hacer ante el Alcobendas, es dejar a los de Ángel Castaño creer en sus posibilidades de victoria. Algo que pareció comprender perfectamente el veteranísimo extremo Juanín García, que fue minando poco a poco la moral del equipo local, castigando cada mínimo falló del Alcobendas, con acciones de "pillería" que permitieron al Ademar llegar con ventaja (11-13) al descanso.

Una renta que los leoneses lograron doblar (17-21) mediada la primera mitad, gracias al buen hacer del brasileño Acacio Marques, que con sus explosivos movimientos

explotó mejor que nadie el evidente cansancio que se iba apoderando de los jugadores locales.

Pero ni agotado se rindió el Alcobendas, que cuando ya nadie lo esperaba se embarcó en una intento de remontada final, que como casi siempre a lo largo esta campaña no tuvo premio para los de Ángel Castaño, que pese a su meritorio partido ante el Ademar, se encuentran cada vez más cerca del descenso.

Ficha técnica:

24 - Secin Group Alcobendas: Patotsky; Crespo (-), Catalina (4), De la Rubia (2, 1p), Nieto (5), Gimeno (3, 1p) y Pelidija (2) -equipo inicial- Sergio Antón (ps), Santi López (-), Mikel Martín (2), López Boyarizo (2), Velasco (4, 1p), Ortega (-), José María Gutiérrez (-) y Thorsson (-)

25 - Ademar León: Biosca; Mario López (-), Vieyra (-), Carou (-), Mosic (5), Sebastián Simonet (3) y Jaime Fernández (-) -equipo inicial- Slavic (ps), Juanín García (4, 3p), Rodrigo Pérez Arce (-), Ligetvari (1), David Fernández (2), Acacio Marques (3), Gonzalo Pérez Arce (-), Carrillo (4, 2p) y Pesic (3).

Marcador cada cinco minutos: 1-2, 5-4, 6-7, 9-9, 10-11 y 11-13 (Descanso) 13-15, 15-16, 17-19, 20-23, 20-24 y 24-25 (Final)

Árbitros: Andrés Peñaranda y José Antonio Yagüe. Expulsaron por tarjeta roja directa al jugador del Secin Group Alcobendas Nacho Gimeno (m.15).

Además excluyeron por dos minutos a Pelidija por el Secin Group Alcobendas; y a Mosic (2), Simonet y Carou por el Ademar León.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la vigésima tercera jornada de la Liga ASOBAL disputado en el pabellón Amaya Valdemoro de Alcobendas (Madrid) ante unos 800 espectadores.