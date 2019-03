Así es la carta de López Obrador al Rey: pide un "reconocimiento público" de agravios y una ceremonia conjunta en 2021

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Porque no le pide Desagravio, a los EEUU de America, ¿ O acaso le tiene miedo al Sr. Trump ?, Este tipo no es más TONTO, PORQUE NO DE ENTRENA. Lo mismo que su amigo el Sr. Iglesias