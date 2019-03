Brasil no puede con Panamá (1-1)

Brasil no comenzó de buena forma el 2019 y tras dominar todo el partido en el Estadio Do Dragao, la Canarinha no pudo pasar del empate 1-1 ante Panamá, selección que nunca le había marcado gol, además de que todos los partidos los había perdido ante la pentacampeona del mundo, sin embargo, este sábado obtuvieron su primer resultado positivo.

En juego desarrollado en Portugal, Brasil no tuvo la claridad ni la contundencia en el último tercio del terreno, ya que se cansó de meter centros improductivos al área y, cuando logró arribar con peligro, la mala definición de sus artilleros aunado a la buena intervención de Luis Mejía evitaron un resultado distinto.

La primera de peligro sucedió al minuto 17 cuando Firmino metió el cabezazo por arriba del marco. Posteriormente, Richarlison sacó el remate cruzado, Arthur desde fuera del área se animó con el derechazo que se fue abriendo y al 28, Coutinho probó con el tiro libre directo que se fue desviado, sin embargo, fue hasta el minuto 32 que un largo servicio a segundo poste fue rematado por Lucas Paquetá para inaugurar el marcador.

No obstante, el gusto les duró casi nada, ya que un centro templado al área grande fue contactado por Adolfo Machado para bombear al guardameta e igualar el marcador.

El equipo sudamericano continuó con el dominio en el segundo tiempo y de las más peligrosas cayeron en menos de dos minutos, ya que Richarlison se quitó a un par de adversarios, pero en el mano a mano no supo clarear al portero. Segundos después en jugada a balón parado, Miranda apareció a primer poste para conectar la pelota directamente al travesaño.

El martes, Brasil enfrentará en partido de preparación a la República Checa; mientras que Panamá ha concluido su participación en esta fecha FIFA.