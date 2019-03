Cristiano machaca al Atlético

Sabía el Atlético que le tocaría sufrir en Turín pero su único plan fue defender y eso no fue suficiente. Compareció aterrorizado. Quizá por la presencia de un Cristiano Ronaldo que le había amargado en España y que llegó a la Juve precisamente para jugar las noches entre semana de Champions y marcar esos goles decisivos que permiten agarrar una ‘orejona’.

La Serie A ya la ganaban los de Allegri antes del luso, una bicoca de 100 millones que en el campo demuestra ser uno mejores del mundo por mucho que sus actitudes fuera del césped sean censurables e incluso delictivas. Su acierto estuvo a la altura de su ego y con tres remates, además de mejorar esas cifras que le convierten en leyenda, apeó al Atlético del sueño de conquistar la ansiada Champions League en el Metropolitano (3-0).

Se despidió el cuadro madrileño de su eterno anhelo sin rematar entre los tres palos, tras completar un ejercicio de impotencia pocas visto en la era Simeone. Y es que el Atlético se equivocó en su manera de afrontar el duelo. Y eso que no fue nada distinto a lo esperado. Desde el inicio la Juventus encajó a los rojiblancos.

Allegri acertó con Emre Can como falso tercer central, ya que le permitió tener salida de balón clara mientras los carrileros estaban metidos en el centro del campo y desde los costados podían montar un bombardeo con una tenacidad inquebrantable. Un espectacular Bernardeschi, el mejor del partido más allá de los goles, fue un quebradero de cabeza para Juanfran, el elegido para ocupar un flanco zurdo donde se añoró a los ausentes Filipe y Lucas. Lemar tampoco ayudó a que la zona no fuera vulnerable y perdió un balón clave en el 2-0.

Griezmann, desaparecido. Y es que aunque el Atlético está acostumbrado a sufrir; es posiblemente el grande de Europa que mejor se maneja viviendo en el alambre y nunca había cedido una eliminatoria tras un 2-0 en su estadio fue una versión desconocida de sí mismo. No fue sólido atrás y ni inquietó delante.

La tecnología de la línea de gol confirmó el 2-0 de Cristiano. La Juventus, con la prórroga como botín mínimo, siguió dominando a su rival. Se fue Mandzukic por Kean, que tuvo la sentencia en un balón largo de Chiellini que no despejó por alto Giménez. Se quedó tan solo ante Oblak que quizá pensó demasiado. Su zurdazo se fue junto al poste.

Al Atlético se le acumulaban los problemas y ni siquiera mejoró con los cambios. Vitolo no la tocó y Correa cometió un penalti sobre un Bernardeschi que gobernó la banda. Cristiano Ronaldo, el que había avisado que haría un hat-trick, no falló desde los once metros mientras Griezmann, muy cerca, le miraba deseoso de sentarse en su mesa. El Atlético, groggy, buscó con el corazón un gol mágico, que le transportara a los cuartos de final, paso previo a una final en el Metropolitano en la que su escudo sólo aparecerá como dueño del estadio en el que se repartirá la ‘orejona’.