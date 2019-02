La Cultural roza zona play off

La Cultural regresó al camino de la victoria ante el Unión Adarve al imponerse por 3-0, en un partido en el que los dirigidos por José Manuel Aira mostraron un juego más fluido y de muchas más llegadas que el rival. Con la suma de los tres puntos, el equipo leonés se acerca a la zona de play off de la clasificación del Grupo I de la Segunda División B. El Unión Adarve, que se presentó en León con los ayudantes que tuvo Cea en su etapa culturalista, apenas creó peligro a la defensa de casa a lo largo de un encuentro en el que la escasez de ataque del rival fue la tónica predominante, mientras el equipo leonés controló siempre el balón y, por lo tanto, el juego con llegadas continuadas, más o menos peligrosas, sobre la portería de Parra. Con esta lectura, parecía claro que el primer gol antes o después iba a llegar. Y así fue a falta de cuatro minutos para la conclusión de la primera parte, en una acción de ataque culturalista, con un balón suelto en el área, el más listo de la clase fue Saúl González, que metió la bota derecha en última instancia para alojar el balón en las mallas del cancerbero Parra. Con el marcador a favor del conjunto local se llegó a la conclusión de los primeros 45 minutos.

Tras el paso por los vestuarios, los de Aira aprendieron de los errores pasados. No dejaron que el rival pudiera llegar a los últimos compases del encuentro con esa mínima ventaja en el tanteador. El mayor dominio y empaque culturalistas tanto en defensa como en el centro del campo hicieron que los balones hacia Aridane y Dioni se sucedieran en el transcurso de los minutos. Hasta que un muy buen servicio de Señé con el exterior de su pie derecho provocó que Aridane recogiera el balón y ante la salida de Parra, de disparo cruzado, sentenciara el encuentro y los tres puntos a favor del equipo culturalista para acercarse a las posiciones de la zona de ascenso. Redondeó el resultado final Yeray González a la salida de un córner. Con fallo en cadena de la defensa madrileña, posibilitó el remate de cabeza del todoterreno culturalista para alojar el balón en el fondo de la red de Parra.

Con los tres puntos a favor del cuadro culturalista, los de Aira se sitúan en la quinta posición de la tabla clasificatoria, a tan solo un punto de la zona de play off y a cinco puntos del líder de la clasificación, el Atlético de Madrid B, con 36 puntos en juego para la conclusión del campeonato de la Liga regular del Grupo I de la Segunda División B.

La Cultural vuelve por la senda del triunfo ante un flojo Unión Adarve. El equipo local enderezó la victoria con un gol en la primera mitad de Saúl y luego con otras dos dianas en la segunda mitad, obra de Aridane y Yeray. El equipo culturalista sumó los tres puntos para encarar el próximo partido ante el Navalcarnero, el domingo a las 16.30 horas en el estadio Mariano González, con la intención de reducir aún más la desventaja con los cuatro primeros clasificados para aspirar en las doce jornadas que restan a esa cabeza de la clasificación.

El equipo culturalista jugó muy cómodo, en parte también por la debilidad de un rival que no demostró gran fortaleza de bloque en el Reino de León y que se fue de vacío y sin apenas ocasiones para marcar. Tan solo una de Adighibe, que se encontró solo ante el cancerbero culturalista Palatsí, pero no fue capaz de batirle. Así la Cultural roza esas posiciones de play off.

Aira quiere ir a lo seguro. Descarta ir más allá del próximo partido. Tampoco es amigo de la cábalas y resultados que se puedan producir o no. Pretende vivir de realidades y no de las cuentas de la lechera. El entrenador culturalista pretende meter al equipo en una dinámica ganadora en la que todos sean protagonistas. Nadie se quedará fuera a lo largo de la docena de encuentros que restan por disputar hasta el final del campeonato regular. Se trata de un gestor de grupo que trata de llegar al pico más alto de su virtual anagrama personal justo cuando tenga que afrontar la etapa clave de la temporada. Su dibujo tipo no se queda en ninguna previsibilidad, sino que cambia su capacidad de acordeón defensa-ataque para fortalecer la línea de producción. No hay mejor sistema que machacar al rival con llegadas. Con Aridane y Dioni, los goles tienen que caer.