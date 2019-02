La Deportiva se atasca

Triste empate el cosechado por la Sociedad Deportiva Ponferradina en el Baltasar Pujales de Vigo ante un rival que llegaba a este partido penúltimo en la clasificación pero que le superó en actitud y en fe en llevarse un resultado positivo. Envidiable lo de los gallegos, que neutralizaron por dos veces la ventaja de los blanquiazules. Con este mísero punto los de Jon Pérez Bolo prolongan su crisis de resultados, ya que solo han sumado una victoria en los últimos siete partidos, en los que solo han sumado seis puntos de 21 posibles, y llevan tres partidos seguidos sin ganar.

Con esta dinámica no están en condiciones de luchar por el playoff de ascenso. De momento salieron de las cuatro primeras plazas la semana pasada y tras los resultados de esta jornada, los bercianos ya son séptimos, a dos puntos del cuarto clasificado y a seis del primero. Y lo que es peor, ante el Rapido de Bouzas no merecieron un mejor resultado.

Los aficionados que ayer acudieron al Baltasar Pujales, sobre todo un nutrido grupo de seguidores bercianos, disfrutaron de una primera parte en la que hubo numerosas ocasiones de gol para ambos conjuntos, y que se saldó con tres goles que bien pudieron haber sido alguno más de haber aprovechado las ocasiones de las que dispusieron ambos conjuntos.

Las características del Baltasar Pujales condicionan, en cierto modo, el planteamiento de los entrenadores, y es habitual apostar por un fútbol directo para llegar al área rival y crear peligro. La Ponferradina trató de llevar el peso en los primeros minutos jugando balones en largo para tratar de ganarle la espalda a los aurinegros.

Fueron los vigueses, sin embargo, los primeros en disponer de una buena ocasión de gol. Se llevaban disputados cinco minutos, cuando Mouriño sacó una falta que obligó al guardameta de la Ponferradina a estirarse para evitar el tanto. Pero lo que son las cosas del fútbol, pues se origina una contra que culmina Dani Pichín con un disparo seco desde la frontal que se cuela ajustado al palo, sin que Brais pueda hacer algo por evitar el tanto.

La Ponferradina continúa presionando buscando el segundo tanto, pero quien no se rinde es el equipo vigués, que busca balones en largo para crear peligro y lograr la igualada del encuentro.

Un empate que llegó mediado el periodo, cuando Mouriño saca un córner, y en el segundo palo Armando es derribado por un jugador rival. El colegiado el encuentro no lo duda y señala el punto de penalti. Una pena máxima que transforma Diego Diz.

Un partido completamente abierto, en donde el gol podía llegar desde cada uno de los lados. Un partido ideal para los aficionados, que se lo estaban pasando en grande con el juego realizado por ambos conjuntos.

Pero la alegría del equipo vigués duró poco tiempo, pues pasada la media hora de juego Clausí barre a Isi dentro del área y el colegiado señala el punto de penalti. Fue el propio Isi el encargado de lanzar la pena máxima, volviendo a poner a los bercianos por delante en el marcador.

El Rápido no se dio por vencido y volvió a presionar para buscar una vez más la igualada, y la tuvieron en el último minuto del primer tiempo, cuando una buena jugada de ataque finaliza con un potente disparo que se estrella en el palo.

Empate vigués

El paso por el vestuario le vino bien al equipo vigués, que salió con mucha más fuerza que los bercianos, y a los siete minutos lograba igualar el encuentro. Los aurinegros fuerzan una falta en la frontal del área, y Mouriño la ejecuta de forma magistral haciendo inútil la estirada de Gianfranco, que no puede evitar el empate de los boucenses, que se vuelven a meter en el partido en los minutos iniciales de la reanudación.

El partido volvía a ganar en intensidad con el empate, pues era un resultado que a la Ponferradina no le venía nada bien, sobre todo con los resultados que se estaban registrando, en donde ellos eran los principales perjudicados. El problema es que los de Jon Pérez Bolo tienen muchos problemas para crear fútbol y, por ende, generar ocasiones de gol. La media no crea juego, por lo que los delanteros no reciben balones en condiciones para poder anotar. Ni con el penúltimo fueron capaces de presionar y volcarse sobre su portería en un ejercicio de impotencia.

Con todo, el partido mantenía la intensidad del primer tiempo. Las ocasiones se sucedían y lo cierto es que el gol podía caer de cualquier lado, ya que a ninguno le valía la igualada, y ambos conjuntos buscaban con intensidad y velocidad la portería contraria. El hecho de que el partido estuviera igualada da una idea del bajón de juego de los blanquiazules, que deberían ser superiores a los gallegos si nos ceñimos a la clasificación de ambos equipos.

Con el paso de los minutos, las fuerzas comenzaron a pasar factura, y únicamente una jugada a balón parado podía modificar el resultado que reflejaba en el marcador. A pesar de no tener fuerzas, los dos equipos buscaron en los minutos finales una jugada que les valiera un tanto que decantara el resultado final, pero los nervios hicieron aparición ya que, como mal menor, un punto se podía considerar como válido a falta trece jornadas para la conclusión del campeonato pero que es claramente insuficiente para una Ponferradina a la que le urge reaccionar.

Ambos equipos gozaron de buenas ocasiones en la recta final del partido. Por parte del Rápido de Bouzas, Duque se sacó un disparo lejano desde fuera del área que obligó a intervenir a Gianfranco para evitar males mayores. Ya en el tiempo de descuento y con el partido a punto de concluir, fue Brais Pereiro el que salvó a su equipo tras un potente chut de Jorge García que el meta gallego envió a córner con apuros.

Insatisfechos

Al final, un empate que no deja satisfecho a ninguno de los dos equipos, especialmente a la Ponferradina, que ve cómo sus rivales directos por el playoff no fallan y tendrá que empezar a remontar cuanto antes para no alejarse demasiado de la cuarta plaza. El Rápido, por su parte, también necesita empezar a puntuar de tres en tres para salir de los puestos de descenso a Tercera División que viene ocupando toda la temporada.