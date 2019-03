«El Ayuntamiento licitará la parcela del pabellón antes de las elecciones»

¿Solo un aforo de 3000 espectadores? ¿Estamos locos o qué? Supongo que la intención del equipo es la de seguir creciendo, para poder aspirar a todo, como lo ha hecho siempre, y entonces, ¿Qué pasará cuando vengan equipos europeos potentes? Ahora mismo, no es dificil meter a más de 3000 personas en partidos de competición europea. En liga (con todo lo que se ha devaluado , aún estamos entorno a los 2000/2500) y en partidos puntuales, más de 3000. Vale que a partir del año que viene, solo irá a la champions el campeón de liga, pero eso también afecta a los demás países, por lo que habrá equipazos también en la segunda competición europea. ¿Dónde van a meter a la gente en un pabellón de 3000 espectadores? León es una ciudad de balonmano, y cuando se asienten más las cosas, seguro que la afición que, en su día, llenaba los 5200 del palacio, volverá, y entonces, ¿Qué? ¿Qué pasará si se juega en León una final de copa? ¿Qué pasará si se juega una eliminatoria decisiva de competición europea? Así no se crece, sino que se estanca, porque con este planteamiento, se limita no solo la futura masa social del club, sino también la venta de entradas de gente que le gusta el balonmano, pero no es socio. Si ahora hay cerca de dos mil y pico socios, ¿van a quedar sólo 500 entradas para venta? ¿Y si se llega a los 3000 (repito, que no es descabellado en caso del que el club recupere su competitividad), qué? Puede que se piense que es imposible que hoy dia se pueda ganar algún título, teniendo el Barcelona la diferencia que tiene con el resto, pero también la tenía antes y se ganó una liga, (al dream team) dos copas asobal, dos recopas de europa y una del Rey, si no me equivoco. Todo lo que no sea un pabellón de al menos 4500 espectadores, es un error y tirar el dinero, si se va a hacer algo, hacerlo bien y con visión de futuro, y no con vistas a pasado mañana. Demasiadas veces he visto lleno el Palacio, como para creer que con 3000 espectadores es suficiente.