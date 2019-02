Equo se suma a la candidatura de Errejón a la Comunidad de Madrid

Con la candidatura de Unidos Podemos a la Comunidad de Madrid dinamitada tras la decisión de Íñigo Errejón de concurrir a las elecciones autonómicos con Más Madrid, partido impulsado por Manuela Carmena, y no bajo las siglas de Podemos, los distintos actores políticos en liza parece ir posicionándose de cara a los comicios. Equo Madrid ya ha alcanzado un acuerdo con los Errejón para confluir en la misma candidatura. Un pacto que se materializará este miércoles con la firma de un acuerdo electoral.

El partido animalista rompe así con el acuerdo marco firmado el pasado verano con Podemos e IU. El documento recogía la predisposición de los tres partidos a confluir en una misma candidatura. Sin embargo, desde que Errejón anunciase su candidatura por Más Madrid y rompiera los lazos con la cúpula morada, Equo ha mantenido posiciones más cercanas al actual compañero de Carmena.

A escasos dos meses de que haya que presentar las listas ante la Junta Electoral, IU y Podemos siguen manteniendo en el aire cómo acudirán a las urnas. Los morados madrileños, sumidos en el silencio durante las últimas semanas, han dejado caer que Isabel Serra, diputada de la Asamblea de Madrid, podría ser cabeza de lista a las autonómicas. "Me parece una excelente compañera", ha señalado la número dos de Podemos, Irene Montero, antes de poner encima de la mesa el "impresionante" trabajo de la diputada regional. No obstante, Serra no ha confirmado que vaya a liderar Podemos en Madrid. Por su parte, IU Madrid ha convocado unas primarias proporcionales para el próximo 22 de marzo.