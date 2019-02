Las 'fake news' de Pablo Casado

Pablo Casado, actual presidente y líder del Partido Popular, se dio a conocer al público general sobre todo a partir de la marcha del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y desde ese momento ha estado continuamente en el foco mediático, especialmente por sus intervenciones contundentes y su tono, muy a menudo incendiario. Este lunes por la noche, Casado ofreció a TVE una entrevista, que lo ha vuelto a poner en el punto de mira de sus detractores por la cantidad de afirmaciones falsas que el líder popular predicó en la televisión pública.

1. "España no puede seguir en manos de un Gobierno que pactaba en Pedralbes con unos documentos que decían que la Monarquía en España era franquista, que necesitábamos un mediador internacional..."

Durante el encuentro que realizaron los representantes de los ejecutivos de Pedro Sánchez y Quim Torra el pasado 20 de diciembre en el Palacio de Pedralbes de Barcelona ambos gobiernos pactaron un comunicado conjunto en base al cual tenían la intención de empezar a trabajar para resolver el conflicto político sobre el futuro de Cataluña. Pero este documento no debe confundirse con el conocido como los '21 puntos', que presentó el Ejecutivo catalán, el cual sí que hablaba efectivamente de "la necesidad de un mediador internacional", tal y como desveló el mismo Torra dos días después. Sin embargo, estos '21 puntos' nunca fueron aceptados por el Gobierno central y así lo confirmó la Moncloa pocos días después, considerando que se trataba de una propuesta que no había sido previamente pactada y que solo representaba a Torra.

Más allá de la falsedad de acuerdo sobre los '21 puntos', la afirmación que en el documento constaba sobre que "la Monarquía en España era franquista" es también falsa. Lo que la hoja pedía eran más esfuerzos en la completa eliminación de "la influencia de la cultura franquista", "la nulidad de los juicios franquistas" y la "aislación de los grupos neofascistas" y paralelamente reclamaba un debate sobre la Monarquía.

2. "Creamos tres millones y medio de empleos y dejamos las pensiones revalorizadas"

Según los datos de la Encuesta de Población Activa realizada trimestralmente por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en el cuarto trimestre del 2011 cuando Rajoy aterrizó en el Gobierno para sustituir a José Luis Rodríguez Zapatero- había 18.158.000 de ocupados y en el primer trimestre del 2018 -cuando después de la moción de censura Sánchez tomó las riendas del Gobierno central- esta cifra había llegado a los 18.874.200 ocupados, significando esto un aumento de 716.200 puestos de trabajo. Esta cifra, sin embargo, está a años luz de los tres millones y medio de los cuales presumía Casado.

La sentencia "dejamos las pensiones revalorizadas" es una afirmación trampa, ya que la medida de los populares de revalorización se basó en vincularlas no solo al índice de precios al consumo (IPC) como se hacía hasta aquel momento, sino también a la evolución de la economía, del déficit público y los ingresos y gastos de la Seguridad Social. Por lo tanto, el aumento de la pensión quedaba no solo sujeto al índice de precios, sino también al crecimiento económico del país. Esta medida puede llevar, a corto plazo, a una pérdida de poder adquisitivo.

3. "Cataluña tiene 'kale borroka' [...] el artículo 9 dice que organizaciones políticas que alienten las movilizaciones pueden ser ilegalizadas. Porque en Cataluña hay 'kale borroka' "

La expresión kale borroka (pelea en la calle en euskera) se utiliza para denominar los actos de protesta violenta de baja intensidad (lanzamiento de objectos, ataques contra sedes de partidos políticos, destrozo de mobiliario urbano y pintadas) de carácter político, enmarcados en manifestaciones de izquierda en Euskadi, supuestamente vinculados a ETA. Esta violencia callejera tuvo su auge en la década de los noventa, pero lo cierto es que después de la tregua anunciada por ETA en marzo del 2006, los ataques disminuyeron notablemente y después del abandono de armas definitivo anunciado en el 2011, estos han desaparecido casi por completo.

En Cataluña, sin embargo, no existe ninguna organización de ideología independentista que se dedique a coordinar actos vandálicos con la finalidad de agitar y desestabilizar la sociedad catalana. Los puntuales actos vandálicos que se han dado recientemente han sido contra sedes de partidos tanto de carácter independentista como no independentistas y lo determinante para no poder ser comparado con la kale borroka: no se han llevado a cabo por ninguna organización terrorista organizada, sino que han sido actos puntuales.

4. "El Partido Socialista en el Senado dijo que [el 155] no podía afectar a la educación, ni a los Mossos"

La enmienda que presentó el Partido Socialista a la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña y que el PP aceptó- dejó fuera de la intervención a los medios de comunicación públicos, como TV-3. La enmienda presentada por los socialistas no hacía ninguna referencia ni a los Mossos ni a educación.