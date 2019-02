Girauta anuncia que se va de Cataluña

El portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta, ha anunciado este martes que se va de Cataluña y que ha presentado su candidatura para ser cabeza de lista de la formación naranja al Congreso de los Diputados por la provincia de Toledo.

En una entrevista en el programa 'Aquí Cuní' de la Ser, Girauta ha afirirmado que ya no se siente "cómodo" viviendo en Cataluña. "Hace un año y medio que tengo que ir con escolta y hago una vida que no me gusta", ha dicho. En la misma línea, ha asegurado que se siente "consternado" por una sociedad que considera "rota en dos".

El portavoz de la formación naranja en la cámara baja ha admitido que tira la toalla "personalmente", pero no "políticamente": "Que nadie se equivoque con ello, marchar de Cataluña es mi opción personal".

SOCIEDAD "ROTA"

Girauta aseguró que cuando el poder político plantea los asuntos en código "binario", como cree que ha hecho "el nacionalismo catalán" desde el presidente Mas, "las sociedades se pueden romper, que es lo que ha pasado en Cataluña". En este sentido, ha dicho que le hacen sentir "extraño" en su casa.

Ha añadido que, aunque desde Toledo, no dejará de defender las mismas ideas, también en clave catalana, porque "la presencia de personajes como Torra a las instituciones representa el principal obstáculo para la normalidad". "Continuaré siendo representante del pueblo español, dentro del cual está Cataluña", ha añadido Girauta, que cree que no se le puede reprochar una posición "victimista" en todo ello y que ha explicado que no le "gusta" hablar de "sentimientos "cuando habla.