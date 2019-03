Un guardia civil: "Había una multitud dando gritos, hostigando e intimidando"

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Si este guardia civil tenia miedo, porque no se dedico a cuidar cabras por los picos de Europa, por ejemplo?. Sera porque es de los mismos del 23F que se sintieron obligados a invadir el Congreso de los Diputados pegando tiros y zarandeando a Gutierrez Mellado y luego diciendo que no sabian donde estaban? Porque a este guardia civil no se le pone a vigilar Las Medulas por ejemplo?