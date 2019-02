«La Cultural tiene que dar mucho más por los futbolistas y el equipo que hay»

Aridane Santana (Vecindario, 1987) volvió a ser decisivo con su gol. El segundo, con su sello, cerró el partido frente al Unión Adarve que había encarrilado Saúl, mientras que el tercero, obra del también canario Yeray González, lo sentenció (3-0). Una diana decisiva, tras asistencia perfecta de Señé, hace subir tres puntos al casillero del equipo leonés para mantenerse en el grupo de cabeza de la clasificación y rozar la zona de play off, a una distancia de un solo punto con el Sanse, tres de desventaja con el Real Madrid Castilla, cuatro con el Fuenlabrada y cinco con respecto al líder del Grupo I de la Segunda División B, el Atlético de Madrid B. Aridane fue el fichaje estrella del verano para reconquistar la Segunda División y hasta la fecha sus números le avalan. Diez goles en Liga han significado muchos puntos para que la Cultural se encuentre bien posicionada para el sprint final, con doce partidos por delante y 36 puntos por disputar para la conclusión del campeonato regular.

—¿Lo mejor del encuentro?

—Sobre todo necesitábamos una victoria. Creo que es merecida y trabajada por nuestra parte. El equipo ha ido por el partido desde el primer minuto y en todo momento ha sido ambicioso. Tuvimos ese hambre que se necesita para sacar el partido a nuestro favor, con ese resultado que indicó el marcador.

—De nuevo con Dioni como pareja de delanteros. ¿Se encuentra a gusto?

—Me encuentro a gusto jugando con Dioni arriba. Con Dioni, bien, Al final el míster decide quiénes tienen que jugar. Hay que seguir trabajando porque la competición no da tregua. De todas formas, el equipo tiene unas virtudes muy grandes. Posee grandes futbolistas en la plantilla. Los que estén en el campo tienen que estar al cien por cien, porque al final salimos beneficiados todos. Esto es un grupo. Hay por delante una temporada dura y larga. Tenemos que ser muy importantes todos.

—¿Le hacía falta a la Cultural una victoria como la conseguida frente al Unión Adarve?

Nos hacía bastante falta un partido así. Ha habido partidos muy buenos en los que no había llegado la victoria. Es una victoria muy importante con un buen resultado. Las ocasiones han entrado y no hemos cometido errores. Es para estar contentos. Hay que disfrutarla hasta que tengamos que trabajar para el próximo partido. Esto no para.

—¿El equipo culturalista tiene margen de mejora?

—Tiene que dar muchísimo más por los futbolistas y el equipo que hay. Este equipo tiene que mejorar porque atesora un potencial grandísimo. Hay que exprimir este potencial al máximo. Queda por delante todavía bastante y lo que queda va a ser duro.

—¿Cómo se encuentra en estos momentos de la temporada? ¿Hasta el momento lo ha jugado prácticamente todo y ahora con Dioni habrá partidos en los que el entrenador tendrá que elegir si decide jugar con un solo delantero?

—Estoy para lo que me toque. Cuando me toque jugar, jugaré. Cuando me toque ser suplente, seré suplente. Y cuando no me toque jugar, pues no jugaré. Uno tiene que estar disponible para el míster y dar el máximo en el campo. Esta plantilla tiene un potencial inmenso. Cualquiera puede estar en el campo y cualquiera puede no jugar. Por eso digo que esta plantilla es tan importante.

—Tras el triunfo ante el Unión Adarve se acortan las diferencias en la clasificación...

—Lo más importante es la victoria nuestra. Al final falla todo el mundo, porque la categoría está dura y competida. Lo más importante es la victoria porque se necesitaba. En otras ocasiones lo habíamos hecho bien y no se había conseguido ganar, pese al gran trabajo desarrollado. Los rivales pinchan, pues bienvenido sea, pero lo más importante es la victoria nuestra. Quedan por delante partidos muy importantes.

—¿Alguno de sus compañeros del equipo le ha comentado algo con relación a lo presuntamente realizado por el delegado del Unión Adarve, Pepe Sanz, con una pomada extendida en sus manos y luego saludar a algunos componentes del equipo culturalista con afanes antideportivos?

—No entro en ese tipo de cosas. Ni lo he visto, ni he tenido problemas con nadie. Eso va en cada uno.