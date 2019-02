Lo más duro, en el peor momento

La Deportiva finalizó su racha triunfal de la primera vuelta -seis victorias y un empate en siete partidos- tras el partido del Rápido de Bouzas. Luego los empates se empezaron a imponer a los triunfos y ya un mes más tarde empezaron a llegar las primeras derrotas. El equipo blanquiazul sumó 19 puntos en ese primer tramo de calendario. Luego, como titulábamos entonces en estas líneas, el calendario se endurecía. Por entonces incluso estaba en la lucha por los primeros puestos el Las Palmas Atlético. Llegado el mismo tramo de la segunda parte del campeonato, el calendario se vuelve a endurecer, pero con una diferencia significativa: el conjunto blanquiazul no sólo no tiene el colchón y diferencia de entonces, sino que ahora está necesitado de puntos y puede fallar menos que entonces en la parte central de esta segunda vuelta. Y curiosa o lamentablemente los signos que ofrece el equipo, sobre todo en cuanto a resultados y en cuanto a seguridad, no invitan a pensar en que pueda mejorar los números de entonces en este próximo mes.

Ya llega el cuadro de Bolo muy necesitado al partido de este domingo. Y posiblemente la necesidad va a ser una constante de aquí al final de la temporada, tramo en el que como él decía, se juegan doce finales.

En poco más de un mes la Deportiva va a disputar seis partidos en los que se va a medir a cuatro rivales directos en la lucha por el play off. Eso pensando en que dentro de un mes el equipo siga peleando por ese objetivo.

Por El Toralín han de pasar Pontevedra y Atlético B y la SD Ponferradina habrá de visitar a Real Madrid Castilla y Cultural. Entre medias también habrá de visitar al filial de la UD Las Palmas, que a diferencia de la primera vuelta, está en un momento muy complicado, y recibir a Unionistas, primer conjunto que consiguió derrotar al cuadro berciano en el campeonato.

Restan 36 puntos en juego y parece claro que al menos el conjunto blanquiazul va a necesitar dos terceras partes de los mismos (24) para estar a partir del 26 de mayo en la segunda fase de la competición.

El plantel regresa hoy al trabajo. Bolo recupera a Jon para el choque ante el Pontevedra y habrá que ver si Yuri está apto.