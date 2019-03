El objetivo de la temporada se complica más

OTERO CONDE | PONFERRADA

La derrota en Las Palmas de Gran Canaria ha llenado de pesimismo al entorno de la Deportiva. El equipo berciano volvió a fallar fuera y volvió a hacerlo contra un equipo de la zona baja. El extraño caso de los partidos a domicilio, que no es de esta temporada, sino que es un clásico de la última década con pequeñas excepciones, hace que los partidos de casa tengan todavía más importancia. Pero con lo de casa sólo no basta para optar a lo que quiere la Deportiva. Se entra en la recta final de la competición y los síntomas tampoco son halagüeños, sino más bien para preocuparse. El cuadro deportivista necesita alrededor de dos tercios de los puntos en juego y parece claro que los partidos ante los cuatro primeros, a los que se debe medir, serán decisivos. De esos cuatro duelos, dos serán como local y dos como visitante. Y tres de los mismos tendrán lugar entre este fin de semana y el 7 de abril.

«Nos vamos bastante fastidiados por que nos merecíamos como mínimo un punto. Llegaron dos veces y nos metieron un gol. No podemos bajar los brazos y si ganamos al Atlético de Madrid B, volvemos a estar ahí», dijo Saúl Crespo tras el partido en Onda Bierzo. Por su parte, Dani Pichín hablaba de un clásico como son los pequeños detalles: «Por un pequeño detalle se han llevado los tres puntos. Hubo muy pocas ocasiones en el partido, pero hemos gozado de algunas claras. Tenemos que conseguir el triunfo contra el Atlético». Por último, Carlos Bravo apuntó que la SD Ponferradina quizá mereció más en esta salida, como en Guijuelo, Salamanca (dos veces), Bouzas o San Sebastián de los Reyes. Pero de merecimientos no se vive: «Hemos merecido el empate. Tuvimos varias situaciones para ponernos por delante, pero no lo logramos. Que la gente confíe, que nos lo vamos a dejar todo para conseguir nuestro objetivo».

Por primera vez en esta campaña el equipo de El Toralín está a más de una victoria de la cuarta posición. Esto es, aunque gane el domingo y se den bien los resultados de sus rivales directos, seguirá fuera de los puestos de play off. Y por supuesto, llega muy obligado a ese partido. Porque todo lo que no sea ganar al líder, será ceder más terreno. Y después hay que jugar de nuevo fuera...

Salvo ante el Unión Adarve, contra el que sólo ha jugado un partido, la Deportiva ha cedido puntos ante los equipos que ocupan los puestos entre el 14º y el 19º. Y Las Palmas Atlético revive tras medirse con la Deportiva, algo que le sucedió a muchos equipos la pasada temporada. Y es que desde el 18 de noviembre no ganaba en casa. Mismo día desde el que no pierde el Atlético B.

Cierre a la 29ª jornada de Segunda:

Málaga, 1-Osasuna, 2