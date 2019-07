Pinot se corona en el Tourmalet

La fiesta nacional francesa —celebrada hace seis días— vivió ayer una réplica en el Tourmalet con el triunfo de Thibaut Pinot y la consolidación del maillot amarillo en las espaldas de Julian Alaphilippe, en presencia del presidente de la República, Emmanuel Macron, y la euforia de una afición que vibró con sus héroes del Tour.

En un final agónico y de intriga total, Pinot arrancó al término del ascenso para imponerse con 6 segundos de adelanto sobre Alaphilippe, quien no solo optó a la victoria, sino que reforzó el maillot amarillo ante sus directos rivales, como el Galés Geraint Thomas, el holandés Steven Kruijswijk, alejados a más de 2 minutos en las plazas del podio.

Festival francés en una jornada aciaga para la representación española. Enric Mas empezó con el maillot blanco y cuarto en la general y pasó a ser décimo tras dejarse en meta 2.54 minutos. Se alejó del podio incluso, ahora a 5.38.

Mikel Landa aguantó hasta el final pero no pudo rematar la etapa, entró a 14 segundos de Pinot. El campeón del Mundo, Alejandro Valverde, de 39 años, solo cedió en el último kilómetro y entró a 58 segundos. En la general pasó al noveno puesto, primer español a 5.38. En las filas de Movistar decepción total por la eliminación del colombiano Nairo Quintana, devorado por el Tormalet. Entró a 3.24 y dijo adiós a sus opciones de podio, alejado a 7.19. «Nairo no iba, pero no dijo nada, pregúntenle a él qué ha pasado», dijo Valverde en meta.

El Groupama y Pinot querían el botín del Tourmalet. Gaudu se sacrificó a fondo. Seleccionó el grupo y descolgó a Quintana y Mas. Lurgo el Jumbo de Kruijswijk tensó la cadena para descolgar a Fuglsang y Valverde. Un proceso de selección natural estaba en marcha. Landa trató de asomar la cabeza a menos de 2 kilómetros de meta, pero Pinot y el Jumbo enseguida le cerraron el paso. Thomas sacó bandera blanca y Bernal se unió al grupo de 6 que se iban a jugar la victoria. Momentos de intriga, emoción. El maillot amarillo empezó a progresar, olía sangre el líder.

Pero el trabajo del Groupama iba a tener premio. Pinot arrancó a 200 metros de la cima, abrió hueco y levantó los brazos por tercera vez en el Tour. «Chapeau» para Pinot. Y para Alaphilippe.

La decimoquinta etapa del Tour llevará hoy al pelotón de Limoux al alto de Prat D’Albis, con final en alto después de 11,3 kilómetros de ascenso. Segunda y última jornada pirenaica.