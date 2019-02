Podemos encara la precampaña sin cerrar sus alianzas con IU

Los de Pablo Iglesias darán el pistoletazo de salida a la precampaña electoral este fin de semana con un acto en Barcelona para presentar a sus candidatos al Congreso y al Senado por Catalunya. Durante las próximas semanas, los morados continuarán la ruta por todo España. Un tour que viene a reivindicar que Podemos está preparado para hacer frente a las elecciones generales del 28 de abril y a las autonómicas, locales y europeas del 26 de mayo. No obstante, lo que todavía no parece tan claro es que vayan a recorrer el camino de la mano de IU. La organización federal anunció el pasado fin de semana la celebración de un referéndum a la militancia sobre si mantener vigente o no la coalición de Unidos Podemos. No será hasta el 12 de marzo cuando se conozcan los resultados.

A escasos dos meses de que los ciudadanos acudan a las urnas, Podemos ha empezado a lanzar algunas de las medidas que formarán parte de su programa electoral. El secretario de Organización morado, Pablo Echenique, ha anunciado que, "en el plazo de una legislatura", tratarán de garantizar la "educación infantil, universal, gratuita y de calidad de 0 a 3 años". Esta propuesta se suma a la que ya explicó la semana pasada: la devolución por parte de los bancos de los más de 60.000 millones que se les prestó para su rescate.

La primera parada para trasladar su modelo de país a la ciudadanía y para presentar las listas a las cámaras legislativas será el próximo sábado en Barcelona. Este acto, al que acudirá Echenique, se celebrará en la ciudad condal para hacer hincapié en la necesidad de "fraternidad y diálogo". Al día siguiente, la comitiva de Podemos llegará a Valladolid de la mano del secretario de Relación con la Sociedad Civil y Movimientos Sociales, Rafael Mayoral, para hablar "del modelo rural".

NEGOCIACIONES CON IU

En el aire está si Podemos e IU reeditarán la coalición que conformaron ante las elecciones del 2016. La candidatura de 'Unidos Podemos' fue el fruto de un acuerdo marco entre Iglesias, Garzón y Equo y fue apoyado por la militancia de todas las formaciones. Ahora, Izquierda Unida parece albergar alguna duda sobre concurrir junto a los morados a las elecciones y ha lanzado a sus bases una pregunta: "¿Estás de acuerdo con que Izquierda Unida concurra en coalición electoral con Podemos, Equo y otras organizaciones políticas en las Elecciones Generales de 2019 en base al siguiente acuerdo?".

El resultado del referéndum no se conocerá hasta el 12 de marzo. Tan solo tres días antes de que se acabe el plazo pare presentar las coaliciones ante la Junta Electoral. Mientras, los de Garzón han puesto en marcha su sistema de primarias para elegir a sus candidatos a las elecciones generales. Ante esta situación de incertidumbre, Echenique se ha mostrado esperanzado con alcanzar un acuerdo a lo largo de esta semana.

Donde parece que no se logrará el entendimiento entre Podemos e IU es en Asturias, Murcia y Navarra de cara a los comicios autonómicos. En estos territorios, las dos formaciones concurrirán por separado el 26 de mayo. También se preveen problemas para construir listas conjuntas en Aragón y Castilla y León.

MADRID Y ERREJÓN

Mención especial merece el caso de Madrid. La forma en la que Podemos se presentará a los comicios regionales y municipales es todo un misterio por resolver. Desde que Íñigo Errejón dinamitara la candidatura de Unidos Podemos a la Comunidad de Madrid anunciando que será el cabeza de lista de Más Madrid, partido impulsado por la alcaldesa, Manuela Carmena, los morados han mantenido el silencio, buscando la mejor manera de presentarse a las elecciones.

Sin embargo, el escenario se complica cada vez más. Errejón y Carmena ya han puesto fecha a las primarias de Más Madrid que concluirán el 18 de marzo. Por otro lado, IU Madrid ha apostado por la celebración de unas primarias proporcionales para el día 22 del mes que viene a las que se pueda presentar cualquier formación que lo desee. Con este panorama, Podemos deberá decidir cuál será su siguiente paso.