El PSOE lanza una OPA al votante de Cs inquieto con la estrategia de Rivera

paula de las heras | colpisa

Pedro Sánchez se ha marcado como objetivo seducir al votante de centro. Lo demuestran gestos como el de reconocer el pasado jueves el «enorme sentido de Estado» aprendido de Mariano Rajoy en el combate contra la ofensiva independentista de 2017.

Los socialistas creen que, con Podemos en horas bajas, el liderazgo en la izquierda está ya claro y que la estrategia electoral de Ciudadanos les ha abierto las puertas a un caladero en el que están más que dispuestos a pescar. El secretario de Organización, José Luis Abalos, lo demostró ayer con una apelación directa al elector «moderado» de la formación de Rivera.

Unas horas después de que se hiciera pública la carta enviada por la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, al presidente de la formación liberal para reprocharle el veto a futuros pactos entre ambos, Abalos no sólo cuestionó la credibilidad de Rivera sino que aseguró que los votantes de Ciudadanos, a los que ha definió como personas «con inquietudes, modernas, centradas, moderadas y que quieren la higiene política», le merecen un «gran respeto». «Y lo que vamos a tratar -añadió incluso- es de que encuentren una oferta que se adecue a sus características».

Ciudadanos creció en 2017 fundamentalmente a costa del PP y eso ha hecho aumentar sus aspiraciones de sustituir a la formación que lidera Casado como fuerza hegemónica en la derecha. Pero la dirección del PSOE cree que, en ese afán, la formación liberal les ha hecho ya dos «regalos» electorales: uno fue la foto de Colón con Vox, el otro la decisión de su ejecutiva de comprometerse a no pactar con el PSOE tras las generales, lo que le sitúa claramente en el bloque ideológico de la derecha, dicen, y le aleja del centro que le vio nacer.

Rechazo a Abascal

En las elecciones del 2 de diciembre en Andalucía, Ciudadanos tuvo una transferencia de 10 escaños del PSOE según los estudios del director de GAD3, Narciso Michavila. Pero, de acuerdo con datos de GESOP en febrero, aunque la mitad de sus votantes valoran bien al líder de Vox, Santiago Abascal, hay un tercio que lo puntúa muy mal y que, por tanto, puede sentirse incómodo ante la idea de un pacto de «las tres derechas».

A ese votante es al que apela un PSOE que necesita desesperadamente ampliar su base electoral si quiere no ya ser primera fuerza -algo que todos los sondeos dan por seguro- sino tener alguna opción de gobernar. Porque la caída de Podemos no se traduce en una subida suficientemente vigorosa como para garantizar a Pedro Sánchez la continuidad en la Moncloa.

En esa línea cabe entender también la misiva en la que Narbona reprocha a Rivera el «cordón sanitario» a un partido que tiene, subraya el texto, «una trayectoria intachable en defensa de la democracia y la libertad en España en sus 140 años de historia».

Cs ficha a diestra y siniestra

Tras la foto de Colón y el veto a los pactos con el PSOE, Ciudadanos quiere demostrar que el giro a la derecha que le atribuyen no es tal. La solución, dos fichajes a izquierda y derecha para recuperar su condición de partido transversal. La expresidenta de las Cortes de Castilla y León, la popular Silvia Clemente, y el director general de la Guardia Civil y de la Policía, el socialista Joan Mesquida, encabezarán, si nada se tuerce, la lista autonómica de Ciudadanos para presidir la Junta castellanoleonesa y la candidatura balear al Congreso.

Albert Rivera se lo juega todo en las elecciones generales del 28 de abril. No tiene en mente otra idea que no sea desbancar a Pablo Casado como líder del centroderecha y entrar en la Moncloa. Pero los informes de los expertos en prospección electoral de su partido, los mismos que demostraron con datos a la dirección de Ciudadanos que entre sus votantes es mayor el rechazo a Pedro Sánchez que el que suscita Vox, constatan que sus expectativas van a la baja. Los liberales tienen una sangría de votos hacia el partido de extrema derecha. Un fenómeno que, por otra parte, no es nuevo. El 24% del voto que recibió Vox en las elecciones andaluzas del 2 de diciembre provino de Ciudadanos, según el estudio postelectoral de 40dB. Esa delicada situación es la que está detrás del giro conservador del partido de Rivera.