Simeone: «Estoy agradecido a Griezmann»

Diego Simeone manifestó «estar muy cómodo» en el Atlético de Madrid donde está «cambiando la historia del club» y comentó que habló con el ahora delantero del Barcelona Antoine Griezmann, con el que se muestra «agradecido».

«Valoro mucho lo que hizo Griezmann en sus cinco años con nosotros. Es un momento importante en su carrera, va a un equipo extraordinario como el Barcelona. Hablé mucho con él y soy agradecido a la gente que ha estado con nosotros», señaló ‘el Cholo’. «Cuando vino, jugaba como volante o extremo por afuera, por 25 millones. Yo dije que tenía que jugar por el medio, hace goles y haciendo diagonales. Lo entendió y lo logró. Me pone contento como entrenador. Lo quiero mucho, tengo gran relación con él y la familia.

«Tenemos un estilo de juego y una forma de entender el juego, un esfuerzo común para el beneficio. En base a las cualidades de los futbolistas, buscamos potenciarlos. Cuando tienes la posibilidad de elegir futbolistas, vas a lo que querés. Como DT de club nos tenemos que acomodar más que nada a las necesidades del equipo».

Con respecto a su evaluación sobre su trabajo al frente del Atlético y la posibilidad de conducir en algún momento el destino de la Selección Argentina expresó: «Desde lo emocional y el sentimiento, me gustaría dirigir ya a la Selección, pero hay otras situaciones que analizo y valoro. Son siete años y medio en un club con proyecto para cambiar la historia del club como lo estamos haciendo, algunos lo pueden entender, otros no. Me siento muy identificado con el Atlético».