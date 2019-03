Suárez Illana: "En Nueva York se permite el aborto después del nacimiento"

El número dos del PP por Madrid, Adolfo Suárez Illana, ha defendido este jueves en los micrófonos de 'Onda Cero' que "hay que ayudar a las mujeres que tienen que decidir si quieren ser madres de un niño vivo o muerto", y ha asegurado que en Nueva York "se acaba de aprobar una ley por la cual se permite el aborto después del nacimiento".

La ley de salud neoyorquina, aprobada el pasado 22 de enero, ni mucho menos ampara el asesinato ("el aborto después del nacimiento"), lo que establece es que se podrá abortar en la recta final del embarazo, es decir, después de las 24 semanas, si se cumplen dos supuestos: que la vida de la madre "corra peligro" o que el feto "no sea viable". Si no se acreditan estas dos premisas, el plazo para abortar se mantiene en las 24 semanas.

Suárez Illana ha afirmado que el aborto "se lleva 100.000 vidas al año" y cree que es "una salvajada" que "no se haga nada para reducir esas cifras". Para ello dice que lo que hay que hacer es que "cuando una mujer tiene dudas sobre si tener un hijo o no, el Estado debe estar ahí para ayudarla".

"LO QUE NO ES UN EMBRIÓN, ES UN TUMOR"



"Lo que no es un embrión, es un tumor. Eso está claro. Si usted no toca ese embrión, acaba siendo un paisano con barba como usted o una señora maravillosa como la que tenemos en frente. Eso es una vida, seguro. Si no lo tocamos eso acaba siendo una vida. Eso es incuestionable", ha arrancado, y ha censurado: "Que me digan que se puede matar antes o después pues mire oiga los neandertales también lo usaban, lo que pasa es que esperaban a que naciera y entonces le cortaban la cabeza".

Suárez Illana ha espetado que el PP no lleva en su programa electoral para el 28-A la reforma de ley de plazos del aborto porque responde que "no", porque "no existe consenso para ello". "En España ve con buenos ojos aproximadamente un 80% el aborto, hay una tendencia favorable a ello, yo no soy de esa tendencia, estoy en minoría y debo reconocerlo. Mi trabajo se debe basar en cambiar la tendencia", ha apostillado, y ha zanjado que "todo lo que favorezca la muerte debe ser excepcional".

En cualquier caso, la ley de protección a la maternidad que aprobará el PP si gana las próximas elecciones generales hará que "en algunos aspectos" se modifique la ley del aborto, según el secretario general del PP, Teodoro García Egea, que acudió este domingo a la "Marcha por la vida" que se celebraba en Madrid contra el aborto, convocada por la Plataforma Sí a la Vida.

REACCIONES



Una de las primeras en reaccionar a estas declaraciones ha sido la portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, quien se ha referido a Suárez Illana como un "salvaje" por sus declaraciones. "Lo que ocurre en realidad es que son las mujeres las que ponen en riesgo su vida, y no pueden ni decidir si se quieren vivas o muertas, cuando el aborto es ilegal", ha apuntado en Twitter.