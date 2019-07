Viti y Aridane, en la puerta de salida

La operación salida continúa en la Cultural. Después de una semana de despedidas donde dijeron adiós Jorge Palatsí, Yeray González, Jorge Ortiz y Xabi Irureta, los siguientes en sumarse a la lista serán el delantero canario Aridane Santana —que ni siquiera ha iniciado los entrenamientos con el resto del equipo— y el leonés Víctor Díaz Viti, cuyo futuro más próximo parece que estará en el Ucam Murcia.

El lateral izquierdo no estuvo convocado ayer en el primer partido amistoso de los de José Manuel Aira frente al Toralense. Desde que Aspire anunciase el pasado mes su intención de recortar los gastos de manera drástica en el club para la 2019-20 —el presupuesto pasa de casi cinco millones de euros a menos de la mitad— comenzaron a salir nombres de futbolistas que, pese a tener contrato en vigor, como son los casos de Viti y el ariete canario, no entraban en los planes para el próximo curso. Sus elevadas fichas se han convertido en una carga que la academia catarí no está dispuesta a soportar mientras el equipo continúe en Segunda División B. Además, ninguno de los dos entran en los planes del técnico berciano. Viti se convirtió en uno de los intocables de Rubén de la Barrera desde su llegada al banquillo culturalista. Lo jugó casi todo el primer año y en el fugaz regreso a la categoría de plata. Y tras la salida del gallego rumbo a Catar siguió contando con la confianza de Víctor Cea.

Su rol en la plantilla cambiaría tras el fichaje de Aira a finales de 2018. Con él llegaron hasta seis refuerzos invernales, entre ellos Javi Jiménez, que pronto le arrebató la plaza al único futbolista leonés de la plantilla. Aún así, Díaz no dejó de trabajar para estar siempre disponible cuando el de Ponferrada lo necesitase. Ahora, aunque ha iniciado la pretemporada con el conjunto leonés, todo apunta a que no seguirá. Los próximos días serán determinantes. Lo mismo que para Aridane, al que ni siquiera la condición de pichichi de la pasada campaña le retendrá en la capital. El plazo máximo para alcanzar un acuerdo con la directiva expira mañana. Si no deberán concurrir a un acto de conciliación o el caso podría acabar de mala manera.

Otros jugadores que tampoco tienen el futuro asegurado en la Cultural son Vicente Romero, Hugo Rodríguez y Mancebo. Curiosamente, tampoco estos tres formaron parte de la convocatoria para el choque amistoso ante el Toralense.