Vox promete dar la medalla al mérito civil a quien mate a un criminal con una "arma legítima"

A donde van estos con semejante barbaridad. Espero que estos super patriotas de militares en la reserva osea jubilados no cobren la paja de diputados o lo que sea porque si no romperan todo lo que ellos predican que no estan en la politica por cobrar. Toda persona que cobre una jubilación no deben estar en estamentos públicos cobrando dinero publico. ya vale de faltar al respeto del pueblo