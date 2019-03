Los 365 días del primer 8-M

La genealogía de luchas feministas es larga en España, y por ello el mundo pone hoy el foco en un país donde los lazos de apoyo y solidaridad con la igualdad lo convirtieron el pasado año en ejemplo de lucha hacia una forma de convivir donde las mujeres no sean discriminadas. Un abanico de motivos justifica la jornada de huelga y movilizaciones que salpican hoy toda la provincia. Ya lo hacían el pasado año, cuando miles de leonesas se echaron a la calle unidas bajo la misma consigna: igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Pero, ¿se ha conseguido? La respuesta la tienen las numerosas mujeres entrevistadas para este reportaje. Hay quien valora el impulso del pacto de Estado contra la violencia machista o la intensificación de la formación que reciben jueces y policías. Pero, por lo general, el techo de cristal por el que miran resume un presente opaco y un futuro por el que seguir luchando.

«Los cambios van muy poco a poco, pero van», señalaba la actriz Cristina Izo poco antes de subirse ayer al escenario del Auditorio de León para interpretar Lucrecia de Shakespeare. «La acción artística es la manera en que podemos explicar qué es ser mujer y tener solo un día al año» y «es importante dar voz a otras mujeres». En este caso, la violación de Lucrecia, una noble de época romana, y la denuncia que hizo al señalar al hijo del rey «cambia la historia de Roma: se pasó de la monarquía a la república». La actriz leonesa hace un paralelismo entre la manifestación de hoy, que espera masiva, con la función de ayer: «No pueden apagarse los focos y que el mensaje quede relegado a un momento, un día o un espacio. La función ha de continuar. ¡Adelante, compañeras!».

Ana Isabel Martínez de Paz, maestra y escaladora, cree que el impacto del 8-M del año se hará notar hoy con más fuerza. «Gracias a los medios de comunicación ha llegado a todo el mundo, de todas las edades». Lo único que lamenta es que este año la fecha esté contaminada por el ambiente electoral: «Se ha politizado y el feminismo es un movimiento social hecho por mujeres, y también ahora por hombres, que buscan sus derechos». Como educadora, cree que la igualdad debe abordarse en las aulas en todas las materias, «no como una asignatura», puntualiza.

Sonsoles Fernández, trabajadora de ayuda a domicilio y sindicalista, subraya: «Las mejoras se consiguen en la lucha del día a día, el 8-M es un día simbólico», señala quien es presidenta del comité de empresa del SAD Ayuntamiento de León. Las trabajadoras de ayuda a domicilio, un sector feminizado, han librado una batalla en los últimos cuatro años. Y ahora ven mejoras. «Se han hecho y se siguen haciendo contratos a jornada completa —hemos pasado de 2 a 14— y las jornadas parciales son continuas», explica Fernández. «No sé si nuestras condiciones han sido peores históricamente por ser mujeres, creo que sí, lo que sí sé es que por aquí han pasado dos hombres y ninguno ha aguantado», añade.

Violeta Alegre, ganadera, saldrá hoy, como cada día, con las ovejas al campo. No es que no quiera hacer huelga, «es que no puedo». Así que agradece «a todas la que la van a hacer, porque es necesario». En su opinión, el 8-M del año pasado «ha tenido más repercusión mediática que en la realidad de las mujeres». En su ámbito las casi 150 mujeres que integran Ganaderas en Red «pedimos aún que se reconozca con igual valía que los hombres, sólo nos puede limitar la fuerza física». Ve necesario que se den ayudas para la incorporación de gente joven al sector: «Una mujer en un pueblo fija población y da vida».

Desde el mundo de la política, la joven senadora del Partido Popular Esther Muñoz recuerda que la vida de la mujer ha evolucionado en España en los últimos cuarenta años como nunca lo había hecho antes y lamenta que ahora se intente politizar la lucha del colectivo por sus derechos. Ella no acudirá hoy a la manifestación. «No iré porque me echan. No me gustan las imposiciones de la mujer de izquierdas, hay muchas formas de defender el feminismo». Reconoce que existen aún «grandes conquistas por delante», como finalizar con la brecha salarial, romper los techos de cristal que se resisten y, sobre todo, mejorar la conciliación «porque aquí empieza todo».

Reconocida activista del feminismo, la socialista Teresa Gutiérrez, alcaldesa de Carrocera y diputada provincial, está en las antípodas ideológicas de Muñoz y no tiene dudas: «El año pasado se logró que por primera vez la sociedad tomara conciencia de forma general de las situaciones de desigualdad y discriminación que muchas llevamos años denunciando, con poca repercusión y atención hasta ahora». Apunta que la sociedad y muchas mujeres «han despertado y ahora son conscientes de actitudes como los micromachismos para pararlos». Está convencida de que ya no hay vuelta atrás en la lucha de hombres y mujeres contra «la injusticia y la insolidaridad».

Mientras, en Ciudadanos, su cara femenina más visible, Gemma Villarroel, concejala y portavoz en el Ayuntamiento de la capital, afirma que el 8-M pasado «sumó sin duda una mayor movilización de las mujeres, de todas las edades y ámbitos. Son más conscientes de que todavía hay que visibilizar que aún no existe la igualdad efectiva y real». Recuerda el manifiesto por el feminismo liberal presentado por su formación el domingo. «Tenemos claro que no habrá igualdad sin libertad». Acudirá hoy a la manifestación de León y a la lectura del manifiesto.

Desde Podemos, la diputada nacional Ana Marcello asegura que el 8-M del pasado año consiguió que «toda la sociedad tomara conciencia colectiva, que se diera cuenta de que si las mujeres paramos, se para el mundo». También, considera que la lucha por la igualdad ha logrado entrar en la agenda mediática, política y económica: «La revolución, la conciencia de que las mujeres sostienen la vida; hemos coordinado el paso para hacer lo que haya que hacer todos juntos».

La coordinadora provincial de Izquierda Unida, Eloína Terrón, también piensa que el 8-M de 2018 «marcó el apoyo de la población a la lucha inmensa por la igualdad» e incide, igualmente, en que la conquista por la equidad se ha colado en las agendas mediáticas y políticas. «Debemos luchar por la igualdad, salir a la calle, erradicarla y parar la violencia de género. Creo que durante el último año se ha avanzado en el activismo, se han sumado más actores». Y estima que este año hay más razones que el pasado para salir a la calle. «Hay grupos políticos que quieren hacer retroceder nuestros derechos; es horroroso».

En el mundo de la judicatura no se aprecian excesivos cambios en el último año en materia de igualdad. Sonia González, magistrada de Primera Instancia y anterior responsable del Juzgado de Instrucción número 4 de León, competente en Violencia de Género, reconoce que el acceso a la carrera judicial se ha producido mayoritariamente por mujeres «pero esa mayoría en el ingreso no se traduce en una igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Así en los puestos de libre designación en los órganos colegiados como el Tribunal Supremo o los Tribunales Superiores de Justicia el número de mujeres es infinitamente inferior al de los hombres, 15 mujeres frente a los 68 hombres que existen en el Tribunal Supremo». Otra demostración de la desigualdad real es «la constatación de que son exclusivamente las mujeres jueces quienes disfrutan de excedencias para el cuidado de hijas, hijos o de familiares».

Carmen Mantecón, letrada de la administración de justicia, considera que la tarea requiere «una labor continuada en el tiempo». Pensar que solamente en un año van a cambiar tanto las cosas «es un poco arriesgado» pero la comparación gana cuerpo con la perspectiva del tiempo: «De cuando yo era estudiante a ahora, sí que se han conseguido logros. Eso es lo importante».

Hay sentencias del Tribunal Supremo «que han sentado jurisprudencia en esta materia», especialmente en lo tocante a los asuntos de despidos por embarazos: «Se ha conseguido proteger laboralmente a la mujer más allá de la gestación y de esta forma se evita que una embarazada pierda su puesto de trabajo por ser madre».

Laura Fra es la diputada quinta del Colegio de Abogados de León. Entiende que desde el último 8-M hasta hoy «no se han producido cambios reales en materia de igualdad, pero sí se ha producido una mayor sensibilización y concienciación en el problema de la desigualdad». Lo fija la abogada por ejemplo en las redes sociales «plagadas de vídeos y artículos que hacen reflexionar, y mucho, sobre desigualdades de nuestra vida cotidiana que muchas veces nos pasan desapercibidos». Como abogada que anhela que el mundo sea más justo e igualitario, espera estar cerca de esa justicia y que pronto se pueda decir que a las personas se les valora objetivamente por su capacidad con independencia del género. Es tarea de todos conseguirlo».

En términos similares se expresa Conchi González. Es funcionaria de los juzgados de León y representante del sindicato Sindicato de los Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) en León. «Consideramos que el cambio más importante ha sido la mayor sensibilizacion por parte de la sociedad en su conjunto. La conmemoracion del 8M es la manifestacion mas visible de la lucha por la igualdad. Para la consecucion de la igualdad real es primordial un cambio educativo a todos los niveles (colegio, familia, etcétera)».

En el mundo del deporte las ideas no son muy distintas. Nuria Lugueros, atleta internacional y una de las mejores representantes españolas de cross, indica: «Gracias a este movimiento que tuvo su máxima expresión hace un año se ha dado más visibilidad a las mujeres y sus reivindicaciones y al deporte femenino. Ha mejorado pero todavía queda un largo camino por recorrer en todos los sentidos».

Considerada como uno de los referentes nacionales de las pruebas de fondo, Blanca Fernández, asegura: «Personalmente no lo he notado mucho, en cuanto a que las diferencias se hayan reducido. Eso sí, estamos más en boca de todos y también nuestras reivindicaciones pero hacen falta más hechos. Por ejemplo, en el último Europeo en el caso de las mujeres no teníamos una semifinal para acceder a la final, y en los hombres si existía esa segunda posibilidad».

Carolina Rodríguez, la gimnasta con más títulos nacionales y diploma olímpica en Río 2016, ve «un buen momento para darnos cuenta de que ni todas las mujeres son más fuertes físicamente que los hombres, ni todos los hombres tienen más capacidad intelectual que las mujeres. Necesitamos sumar hombres y mujeres y recuperar aquellas olvidadas que tanto aportan a la sociedad. 1+1 son 2 aunque existan diferencias en un cromosoma».

Cristina Viñuela, una de las principales jugadoras leonesas del Rodríguez Cleba, considera que no ha visto «grandes cambios» a nivel global después de la histórica huelga que se celebró en el país hace justo un año, pero «sí percibo que desde entonces se nos escucha más, se tiene más en cuenta lo que pensamos y cada vez más hombres se suman a las reclamaciones, También noto que ahora hay más visibilidad en los medios de comunicación».

Por su parte la diploma olímpica de rugby, María Casado, apunta que «la situación ha mejorado. Creo que sobretodo en el apartado de la visibilidad y en lo que reivindicamos. Las cosas se empiezan a mover pero aún falta mucho por hacer. en el apartado del deporte tenemos quizás patrocinadores y apoyos que antes no existían. Pero no basta sólo con eso. Es el principio de un camino que aún es largo».

La campeona de Europa de tiro con arco, Andrea Marcos, precisa que «las intenciones son buenas pero faltan hechos. Es necesario cambiar las conciencias de mucha gente y que la sociedad lo haga. En el deporte aún existe una diferencia importante que hay que intentar acortar».

Por su parte, la entrenadora del Patatas Hijolusa, uno de los equipos de referencia de la Liga Femenina 2 de baloncesto, Isabel Fernández ‘Moses’ no cree «en un día en concreto no en palabras. Lo importante son los hechos. No hay que celebrar un día de la mujer sino todos los días del año. Además, la igualdad no debe centrarse sólo en sexos, debe ser de personas. El trabajo de cada uno habla por si mismo. Da igual que seas hombre o mujer».

Nuria Robles es ingeniera mecánica, miembro de la asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas y responsable del laboratorio digital Fab Lab León. Opina que «sí se han dado pasos en favor de la igualdad. Muchas empresas trabajan para acercar a la mujer a la ciencia y a puestos de trabajo en ese ámbito y la sociedad está más implicada». Como ejemplos señala HP, que realiza actividades para atraer talento al mundo de la programación informática; el propio Fab Lab, donde opera el grupo de Poderosas, específico para niñas e innovación; y la fundación Asti, que acaba de introducir en León el Stem Talent Girl».

Mercedes Gago, es graduada en Enfermería, máster en investigación en Medicina Clínica y secretaria autonómica del sindicato Satse, que ha intentado «evitar la degradación de la imagen de la mujer en los típicos disfraces sexys de enfermeras y algunas cadenas lo han entendido y los han retirado». También ve que «el número de altos cargos hombres sigue siendo mucho más elevado y los cabezas de lista de los partidos son varones, así que el acceso a esos puestos por parte de mujeres sigue igual, por detrás. En la Sanidad no hay desigualdad salarial por sexo, pero sí en los puestos de supervisión, aunque Enfermería sólo lo estudia un 9% de varones».

Sagrario Pérez es la coordinadora de los servicios de la asociación de Ayuda a Víctimas de Agresiones Sexuales y Violencia Doméstica (Adavas). Asegura que «como positivo habría que destacar que hay más concienciación social y más movilización, se han creado redes y grupos». En cuanto a la estructura social, cree que «no se ha modificado. Incluso hay algunos índices que han retrocedido, como el puesto que ocupaba España en materia de igualdad, del décimo lugar al 29». Entiende que «estamos ante una reacción patriarcal, porque siempre pasa, cuando hay una avance feminista, hay una reacción en contra».

Nuria González Rabanal es economista, experta en cuencas mineras y primera decana del Colegio de Economistas de León. «El empleo femenino en las administraciones ha crecido, porque como el acceso es por mérito y capacidad, las mujeres están demostrando que se sitúan en los números uno de las oposiciones. En la empresa privada, también se ha incrementado en sectores como servicios y oficina, incluso para mujeres entre 40 y 50 años, que han demostrado que encontrar un trabajo es posible, sin padecer la lacra de un posible perjuicio».

Sor Beatriz, abadesa de una decena de Concepcionistas, y Sor María del Carmen, ex abadesa de las Carbajalas no ven novedades. «Para nosotras más o menos no hay cambio. En la comunidad el régimen es sólo de mujeres de clausura y no hay diferencias entre nosotras. Cada una posee su cometido y estamos contentas con lo que tenemos y con la vida religiosa. Otra cosa es en la sociedad...». La representante de las Carbajalas valora que «es un tema muy complejo y preferimos no opinar, porque es controvertido, estamos ajenas y está muy politizado». Ambas eluden manifestarse sobre la curia, en la cual sólo hay hombres, y si estiman que se necesite equidad en la Iglesia.

La Asociación de Periodistas Feministas de Castilla y León apoya la huelga feminista en el ámbito laboral, de consumo, cuidados y estudiantil como una forma de alzar la voz frente a las desigualdades que aún marcan la vida de las mujeres con respecto a la de los hombres. Como organización del ámbito del periodismo y la comunicación, la Apfcyl quiere hacer hincapié en la brecha de género que aún subsiste en este sector y la importancia de que los medios tomen partido a favor de la igualdad como una forma de empujar el cambio tan necesario.

