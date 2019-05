Los 40 años de democracia acumulan 17.664 concejales pero sólo un alcalde ininterrumpido

La fórmula se basa en el «trabajo, trabajo y trabajo, y estar permanentemente en los problemas de los ciudadanos, no sólo en lo que se refiere a lo oficial, sino también en lo particular». El consejo para ganar elecciones viene avalado por 40 años de alcalde: los que contemplan a Julio González, el único regidor ininterrumpido, que gobierna en Valdepiélago desde las primeras elecciones municipales democráticas modernas, celebradas el 19 de abril de 1979. Nueve citas con las urnas después de aquel estreno, los consistorios de la provincia leonesa acumulan 17.664 concejales, a los que se sumarán después del 26 de mayo las 1.661 actas que se reparten en los 211 ayuntamientos, donde ahora apenas nada tiene que ver con lo que se encontraron quienes los estrenaron.

Entonces, como recuerda Julio González, «ni había ordenadores, ni nada de eso, y la contabilidad se llevaba en una libreta». La política municipal tenía que resolver las carencias existentes porque «ni había luz, ni agua, ni alcantarillado, ni teléfono público» en muchos de los pueblos, como cita el alcalde de Valdepiélago, quien incide en que, 40 años después, «ahora de lo que se habla es de hacer polideportivos». Aunque, lejos de estos proyectos, el veterano regidor insiste en que «lo elemental» que debe guiar el funcionamiento de las administraciones municipales es «el mantenimiento de los servicios» gracias a «la renovación» de las infraestructuras básicas. «Para mí, uno de los mejores recuerdos que tengo es inaugurar la carretera a Valdorria, en 1984, porque la gente ni se lo creía e incluso pensaba cuando vio las primeras máquinas que iba a ser para plantar pinos», cita el político del PP y ex diputado provincial para dar cuenta de cuáles eran los retos que se presentaban en los primeros tiempos.

Con diez elecciones a las espaldas, el político de la ribera del Curueño vuelve a presentarse en campaña para no caerse de esa lista de 31 alcaldes imbatibles que resisten en toda España. González insiste en que no ha hecho «nunca ningún mitin», aunque apunta que «hay que pedir el voto directamente a la gente». «No pensaba presentarme, pero me he jubilado y cuento con mucho tiempo para el Ayuntamiento. Que continúe o no dentro de cuatro años dependerá principalmente de la salud», concede cuando se le pregunta si extenderá más su carrera política, que empezó cuando apenas contaba con 26 años.

En aquella primera cita, Julio González formaba parte del 10% de alcaldes que tenían menos de 30. Hoy, esta cifra apenas llega al 2,4%, de acuerdo a los datos facilitados por el Ministerio de Política Territorial a la agencia Europa Press, en los que se refleja que en la actualidad el 60% de los regidores tienen entre 40 y 60 años y sólo el 19,3% rebasa esa edad. Uno de ellos es Joaquín Pérez Morala, primer edil de Villanueva de las Manzanas, quien a sus 83 años, cumplidos hoy precisamente, opta a revalidar una Alcaldía que hasta el momento cuenta por mayorías absolutas consecutivas desde el año 1983. «Todas, todas, durante nueve elecciones y los cuatro primeros años, también, aunque entonces de concejal», acota el político popular.

MAYORÍAS SUCESIVAS

La experiencia de todos estos años, primero en la UCD y luego en AP y el PP, le sirve para asentar que «lo más elemental en los ayuntamientos es que se lleve todo el mundo bien». «Si no se da esto, no se consigue hacer cosas», concede quien no ha necesitado pacto alguno para la gobernabilidad de su consistorio pero entiende que en las administraciones municipales «los caprichos no valen». «Yo nunca he tenido ningún problema con la oposición, porque aquí somos todos como de casa, pero veo por ahí que antes había más amistad entre la gente de las corporaciones y ahora parece que nos vendemos por un vaso de agua», reseña, antes de volver a apostillar que en su municipio no se dan estos problemas. «Aquí, hemos hecho cosas muy importantes», recalca.

La misma percepción de falta de cordialidad entre los contrincantes políticos la tiene José Roberto López, un histórico que suma con su nueva etapa cuatro siglas diferentes bajo las que presentar su candidatura. Aunque, como apostilla, en este último caso, como cabeza de cartela a las Cortes autonómicas por León con Coalición de Centro Democrático, se trata de volver a cerrar el círculo que abrió como líder del CDS en San Andrés y diputado provincial, aspirante por Los Verdes en la capital leonesa y candidato de Ciudadanos en Santovenia de la Valdoncina. El tránsito le permite analizar que «ahora se hace todo tipo de trapicheos para llegar al poder como sea». «No tiene nada que ver con lo que había antes, cuando se fijaban actuaciones concretas y había otro sentimiento. En estos tiempos, hay una conducta en la que primero se piensa si es bueno para el partido, no para el ciudadano, y si no es así no se apoya», describe, después de su última aventura, en la formación naranja, en la que vivió «un principio ilusionante» en el que «parecía que podía acercarse a los que fue el CDS y el carisma de Suárez», pero en el que luego ha entendido que «no tiene nada que ver ni con los planteamientos de la formación ni con el líder» que esperaba. «Ahora se trata de volver un poco a aquellos inicios», señala, antes de acotar que fue «el último cargo público que se fue del CDS en León».

Todos coinciden en que el cambio ha sido drástico en estos 40 años que se abrieron con aquellas elecciones del 19 de abril de 1979. En la cita se eligieron 1.873 concejales, una cifra que ha descendido de manera paulatina, en proporción a la pérdida de vecinos de los municipios, hasta alcanzar la cota más baja esta primavera, en la que se elegirán 1.661. La cifra más alta de representación la presenta el PP, con 7.124 ediles, seguido por el PSOE con 6.345, según los datos del informe del ministerio del Interior. Por detrás ya queda la suma de la UCD y el CDS, que fueron la marca ganadora en los primeros comicios con 940 actas y llegaron a sumar 1.302 hasta desaparecer del mapa de los ayuntamientos provinciales en 1991. En cuarta plaza se coloca la UPL con 914, seguida aún de lejos por las nuevas siglas de la historia moderna de los consistorios.