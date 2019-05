Banda ancha al cien por cien en Castilla y León, única coincidencia en infraestructuras

La implantación de la banda ancha al cien por cien en Castilla y León ha sido la única coincidencia concreta en materia de infraestructuras expresada en el debate electoral protagonizado por los candidatos a la Presidencia de la Junta por PP, Alfonso Fernández Mañueco; PSOE, Luis Tudanca; Podemos-Equo, Pablo Fernández, y Ciudadanos, Francisco Igea.



Todos los candidatos han coincidido al reconocer que si internet no llega a todos los rincones de Castilla y León no habrá igualdad de oportunidades ni se garantizará la implantación de empresas en el medio rural por lo que de conseguirse ese objetivo de implantar la banda ancha al cien por cien se generarían 20.000 puestos de trabajo en los municipios de menos de 5.000 habitantes, según ha comprometido Fernández Mañueco.



"Otra vez, en 32 años no les ha dado tiempo para hacerlo y lo van a hacer ahora, esta vez sí", ha respondido con ironía Luis Tudanca que ha apostado por un plan de movilidad en toda Castilla y León para evitar casos como el actual "peregrinaje" de los enfermos oncológicos. "Usted le echa la culpa al empedrado", ha continuado el socialista al que ha secundado Pablo Fernández que ha comprometido por su parte un plan estratégico en materia de infraestructuras para la Castilla y León del siglo XXI ante la realidad de pueblos aislados donde, según ha lamentado, no se puede acceder a "algo tan sencillo" como hacer la compra.



Fernández ha comprometido también un plan para "adecentar" las carreteras de Castilla y León ante realidades de vías y tramos en los que los conductores "se juegan la vida" y por lo que ha pedido al PP que asuma "alguna responsabilidad", asunto que ha motivado el principal rifirrafe entre los debatientes por la falta de conclusión de carreteras como la Autovía del Duero que, según ha rememorado Igea, se empezó en el cerco de Numancia y no se ha acabado por el "cha cha cha" de los sucesivos gobiernos de PP y PSOE, a lo que Fernández ha añadido que Ulises tardó menos en llegar a Itaca que lo que se tarda ahora a Soria.



"Me queda poco pelo que tomar", ha ironizado Igea a este respecto para reclamar "más seriedad" ya que, según ha advertido, los ciudadanos están "cansados" de políticas que han derivado en "toneladas de hormigón vacías y enterradas" en polígonos como el de Burgos o con "rectificados" y ha ilustrado con una foto el estado de la variante de Guardo que, según ha recordado, acabó en el juzgado en el caso Gürtel. El candidato de Ciudadanos ha cifrado en 1.000 millones de euros la necesidad de inversión para conservar las carreteras de Castilla y León cuyo firme deficiente está peor que en 2015.



Tudanca ha recogido el guante a las críticas por la falta de conclusión de autovías con la León-Valladolid para reconocer que en algunas infraestructuras se podría haber hecho "mucho más mucho antes" si bien ha defendido que las infraestructuras de Castilla y León han avanzado "como nunca" en los diez meses de Gobierno de Pedro Sánchez, con el ejemplo del fin del peaje en la AP-1.



El socialista ha comparado los 8.000 millones de euros en inversiones en 15 años de gobiernos del PP con los 12.000 millones en siete años de los socialistas para sentenciar que esas son las cuentas, "lo demás, los cuentos", y ha anunciado un plan autonómico de carreteras y un plan de inversiones sociales prioritarias con presupuestos y con plazos y una "ambiciosa" red logística como "la mejor garantía" para el progreso de la Comunidad.



Fernández Mañueco ha bromeado sobre que parece que la política empezó cuando llegaron algunas fuerzas y Tudanca le ha animado a seguir practicando el tono de la oposición al Gobierno de España ya que le vendrá bien a partir del 27 de mayo. En este punto, ha sacado una fotografía de 2006 cuando el candidato del PP era consejero de la Junta para evidenciar que se comprometió el nuevo hospital de Salamanca en 2012 y para lamentar que trece años después los salmantinos "siguen esperando".

¿"De qué planeta viene usted? ¿Quién se asesora?", ha preguntado por su parte Pablo Fernández a Fernández Mañueco tras sus exigencias al nuevo Gobierno para que acabe las infraestructuras pendientes en Castilla y León, lleve el AVE a Burgos o potencie el tren Burgos-Aranda-Miranda.



Otro de los rifirrafes en el bloque de infraestructuras ha sido protagonizado por Igea y Fernández que han discrepado en sus políticas de viviendas de alquiler ya que mientras que el primero ha abogado por medidas para garantizar el alquiler de manera razonable y con seguridad jurídica para el propietario frente a las "bolsas de caramelos" que ofrecen otras formaciones, el segundo ha defendido un parque de vivienda pública que llegue al 20 por ciento del mercado para dar una solución habitacional a la gente sin recursos para "pinchar la burbuja".



Igea ha acusado a Fernández que querer "sacar" 2.000 millones de euros con sus reformas fiscales, a lo que el candidato de Podemos-Equo ha respondido que será "a los que más tienen". "El mundo no es así, funciona gracias al libre mercado", ha respondido el candidato de la formación naranja.



El encargado de cerrar el bloque de infraestructuras ha sido Fernández Mañueco que ha sido tajante al asegurar que con él como presidente de la Junta Castilla y León no perderá la oportunidad del corredor atlántico, "el más importante" para el futuro de la Comunidad que ha cifrado en inversiones de 3.000 millones de euros.



En este punto, ha sacado una hoja en blanco como ejemplo del espacio que ha dedicado el PSOE en su programa electoral a este proyecto. "Sobre este tema no hablan nada, están inhabilitados para hablar de infraestructuras", ha espetado a Tudanca.