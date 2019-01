El Bierzo tampoco avanza en el primer tramo de la autovía Ponferrada-Orense

m.cachafeiro | ponferrada

A la espera de que arranque de una vez la A-76 Ponferrada-Orense —el tramo de Villamartín de la Abadía a Requejo, que es el más avanzado administrativamente y que, de momento, no lo hace a la vista del presupuesto consignado en las primeras cuentas de Pedro Sánchez— y, por otro lado, Ciuden, con partidas no provincializadas con cargo al Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, que deberán materializarse en proyectos en los próximos meses más allá de los 15.000 euros que consignan para la comarca los Presupuestos Generales del Estado de 2019 frente a los 3.000 del último del PP.

Si los Presupuestos Generales del Estado son un termómetro de la pujanza económica y el peso de un territorio, el Bierzo asistió ayer a su presentación con la misma temperatura bajo cero que azota estos días la comarca. Salvo las inversiones en la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, en total 4.397.190 euros, casi todas para mantenimiento, el resto del Bierzo se queda con apenas 100.000 euros para el tramo de siete kilómetros de Villamartín de la Abadía a Requejo; es decir, no se va a adjudicar este año si el Ministerio de Fomento no lo remedia, y dos obras nuevas que aparecen por primera vez: la rehabilitación del antiguo edificio del hospitalillo del Pozo Viejo de Fabero (10.000 euros este año y 192.000 entre los dos siguientes) y 343.160 euros para la reforma de la cubierta de la iglesia de Santiago de Villafranca del Bierzo. En total, los PGE comarcalizados invertirán en la zona del Bierzo 5,5 millones de euros, salvo esas partidas que no vienen provincializadas. Lo mismo casi que en los anteriores con diferente signo político.

Si acaso, la A-76 también aparece en partidas en la provincia de Orense, con otros 100.000 euros para el tramo A Veiga de Cascallá-Barco de Valdeorras este, A Veiga-Requejo (132.000) y la circunvalación de Monforte de Lemos, con 422.290 euros. Sin embargo, lo preocupante es que el tramo Villamartín de la Abadía-Requejo venga como inversión finalista, sin continuidad en los próximos ejercicios.

Ciuden fue ayer la palabra más buscada en el Bierzo en los tomos entregados por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Congreso de los Diputados. Provincializados, la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden), con sede en Ponferrada, contempla una inversión total de 165.000 euros. Lo más curioso es que 150.000 euros irán destinados a la unidad de operaciones con que cuenta la Ciuden en Hontomín, en el alfoz de Burgos, mientras que 12.000 euros serán para la fábrica de luz y 3.000 euros más para la organización central. Vuelve a quedar fuera el vivero.

Sin embargo, fuentes del Ministerio de Transición Ecológica aclararon ayer a este periódico que hay partidas con cargo al Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, ya que Ciuden va a ser uno de los motores, no sólo en el Bierzo. En concreto, los fondos llegarán de partidas destinadas al desarrollo alternativo de las comarcas mineras, de otra para la reactivación económica, de una tercera de restauración y de una cuarta de actuaciones de transición justa. De esta manera, la Ciuden se convertirá en una de las piezas clave del Gobierno no sólo en la comarca. Las fuentes no aclararon qué dinero será el que llegue al Bierzo; también dependerá de la agilidad en poner proyectos en marcha este año.