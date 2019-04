Coro de voces para defender León

En un ambiente de cordialidad y aparente camaradería, los nuevos senadores y diputados por León se mostraron ayer expectantes ante el reto que asumen para llevar la voz de la provincia a las Cámaras Alta y Baja. «Voy a ser tan pesada reclamando apoyo para la Ciuden, que me van a bloquear», bromeaba la socialista Carmen Morán, quien asegura que «vivir en el Bierzo es un lujo, pero si hay trabajo». De ahí que el empleo vaya a centrar gran parte de su labor en el Senado. Junto a ella, el PSOE incorpora a Salvador Vidal y Constatino Marcos, empeñados en la defensa del mundo rural. En sus caras, felicidad, aunque no comparable con la que mostraba su secretario provincial y nuevo diputado, Javier Cendón. «Lo asumo con ilusión y mucha responsabilidad. Voy a seguir siendo muy reivindicativo». La más ‘pequeña’ (26 años) será su compañera de escaño, Andrea Fernández, quien reconoce que carece de experiencia, pero como «mujer, joven y del mundo rural, aporto un perfil muy interesante al Congreso». Novel también es el diputado de Cs, Justo Fernández, «muy contento por la experiencia y por defender a León».

La popular Carmen González Guinda, la única que repite en Madrid, no se ve sola, «tengo todo un partido que me respalda. Veníamos advirtiendo que la división del voto del centro-derecha sólo beneficiaría al PSOE». El PP incorpora al Senado a Javier Santiago Vélez, quien tachó de «malísimos» los resultados de su partido, sobre todo en el Bierzo, «donde no hemos sabido llevar nuestro mensaje de apoyo a las cuencas». Colocará un cartel con cada día que el PSOE no presente un plan contra la despoblación, su prioridad.