El desarrollo de Torneros se vuelve a quedar otro año fuera del papel oficial

l. urdiales | león

Del papel al que no llega Torneros desaparece esta vez una inversión de más de tres millones de euros destinada a mejorar los enlaces y accesos de la zona militarizada, en torno a la Base Aérea de La Virgen del Camino y su entronque con las instalaciones de Ferral. Detalles del Borrador de Presupuestos Generales del Estado con León en relación con los proyectos que se quedan en la cuneta de la autovía de la inversión.

León acaba de asistir a la mayor proclama social en favor del desarrollo logístico, un vector económico que agentes económicos y políticos coinciden en señalar como el principal recurso para apuntalar una mínima esperanza de recuperación para esta tierra, y para su población. Torneros es una demanda colectiva que, sin embargo, no ha conseguido meter la cabeza en ese proceso administrativo que acompaña la tramitación de Ley de Presupuestos, y que marca la diferencia entre lo que existe o no para el gestor. Y la plataforma logística al sur de la capital leonesa aún está al otro lado de la realidad; y así permanecerá durante este año, si una alegación no le rescata. Y así sumará otro ejercicio más en la trastienda, tras salir el último año de los cajones a la mesa ministerial.

La planificación de las cuentas del Estado para 2019 revela otros descuidos con las infraestructuras que espera León, tanto tiempo o más que el polígono logístico. La solución de paso inferior de los cruces de la Ronda Este, tal y como se había contemplado la reforma de la salida de la ciudad con el circunvalación, que se sustituyó por una actuación en superficie, en forma de glorieta; las cuentas del Estado se reservan una partida de 100.000 euros para los accesos subterráneos en la LE-20; la cantidad se antoja escasa para afrontar cualquier solución del tamaño que merece la vía que más tráfico encauza en el entorno de la capital.

Un progreso similar se antoja para el cierre del anillo de la circunvalación de León, pendiente desde hace dos décadas, que no pasa de un apunte con 100.000 euros para el apunte de este epígrafe de la Ronda Norte, ahora disuelta entre monte bajo y praderío. El avance de la Ronda Este hacia la carretera de Carbajal no dispone de partida presupuestaria.

En la relación de omisiones de inversiones para León destaca la que ocupa a una solución para el Emperador; la partida inexistente para el emblemático teatro significa que no hay solución presupuestaria para acompañar la última y reciente propuesta del Ministerio de Cultura de ceder al Ayuntamiento de León la gestión.