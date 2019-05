Dispuesto a pactar con el PP o con el PSOE si suman

c. f. c. | ponferrada

«No vamos a volver a cogobernar jamás en minoría», decía anoche el candidato de Coalición por el Bierzo, Pedro Muñoz, dispuesto a pactar con el PSOE, o con el PP, si alguna de los dos formaciones con más apoyos en el consistorio de Ponferrada se sienta a dialogar con su partido en condiciones de aglutinar una mayoría. «No vamos a marcar líneas rojas», afirmó, después de repetir los dos concejales que CB otuvo hace cuatro años, con un ligero aumento de votos que no ha sidosuficiente para lograr más representación. Orgulloso de haber ganado en la mayoría de las pedanías, pero decepcionado por no haber logrado mejores resultados en todo el conjunto del municipio — «el camino es ese y va a ser más largo, más difícil y más honesto»— Muñoz reconoció que cogobernar en minoría «no nos ha dado resultado» y no se va a repetir. «En absoluto nos cerramos a pactar» con el PSOE, al que ha sostenido en el Consejo del Bierzo, afirmó