Elecciones Generales 2019: 11 cosas que (quizás) desconocías

Las elecciones generales 2019 se celebran el próximo 28 de abril, aquí te dejamos 11 datos curiosos que revelan que no todo es como parece.

1. Duración de la Campaña Electoral

La duración de la Campaña Electoral de las elecciones generales de 2019 es del 12 al 26 de abril, estando prohibido la publicación, difusión o reproducción de sondeos electorales del 23 al 27 de abril

Claro, sin olvidar el día de la reflexión, propaganda electoral, cero.

2. No todo el mundo lo tiene tan fácil para votar

En las últimas elecciones generales de 2015 1,88 millones de votantes en el extranjero estaban llamados a votar y solo un 6% lo hicieron

El motivo real de esta baja participación no es que el votante que está en el extranjero se despreocupe de lo que ocurre aquí, sino que se debe a una reforma de la ley electoral en el año 2011.

Curiosamente y a pesar de seguir los plazos para efectuar su derecho a voto, un porcentaje muy elevado no recibió sus papeletas a tiempo, lo que deja al descubierto que el funcionamiento en correos está fallando.

Si hablamos de personas con discapacidad intelectual, hay que decir, que muchas de ellas encuentran accesibilidad a los lugares públicos, bienes y servicios.

3. Quién vigila las cuentas de los partidos

El Tribunal de cuentas es el que se encarga de controlar y vigilar las cuentas de los partidos que pueden financiarse de forma pública o privada, estas últimas a través de donaciones.

Todos, menos Podemos, han recurrido a los bancos para financiar sus la campaña electoral.

4. Quién sí y quién no en un debate electoral

Para participar en un debate electoral los partidos deben contar con el 5% de los votos de la circunscripción en la que se presentan.

La Junta Electoral es la encargada de controlar todo el proceso electoral y la responsable de que se cumpla toda la normativa.

Esto explica la negativa de Pedro Sánchez a participar inicialmente en debate de TVE , ya que éste no contemplaba la participación de VOX.

5. Sondeos y encuestas ¿reflejan la intención de voto?

Los datos de estos sondeos y encuestas que salen cada semana hablando de la intención de voto, curiosamente, se publican sin haberse presentado los programas de los partidos que incurren a las urnas.

¿En función de qué preguntas se elaboran estos sondeos y encuestas?

6. ¿Deben cumplirse los Programas Electorales?

No son vinculantes, es decir, la ley no obliga a que estos programas electorales se cumplan, no tienen ninguna obligación jurídica que cumplir.

7. Mesa electoral, papel del presidente y vocales

Son los que deciden si un voto es o no válido, son los encargados de vigilar si hay papeletas de todos los partidos en las cabinas y están por encima de Interventores y Apoderados en la toma de decisiones de la mesa electoral

Esto se debe a que éstos últimos tienen voz, pero no voto.

8. ¿A quién beneficia el voto en blanco?

El voto en blanco se ha considerado siempre aliado de los partidos grandes, pero no porque les beneficie directamente, sino porque pone más difícil a los partidos pequeños el alcanzar la nota de corte o barrera electoral.

La barrera electoral es el número de votos válidos necesarios en cada circunscripción para obtener escaños.

9. Todos los votos no tienen el mismo valor

El responsable de que esto sea así es el Sistema D'Hondt, sistema de cálculo electoral que hace que el voto no valga lo mismo en una provincia que otra.

Aquí te dejamos un video explicativo que te puede ayudar a entenderlo.

10. ¿Cómo votan los presos?

Votan por correo. Los reclusos españoles con derecho a votar suman 50 mil personas en todas las prisiones bajo tutela del Estado.

Ese año, 2.225 internos solicitaron el voto por correo.

11. ¿Vota el Rey?

Sí, pero no. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General no prohíbe al Rey ni al resto de la Familia Real el derecho al vota, pero en la práctica nunca han votado en elecciones partidistas.

No obstante, sí han ejercido su derecho de sufragio activo en cuatro referendos desde el inicio de la Transición Política.