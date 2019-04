El equilibrio se instala en el mapa, con 109 municipios para el PSOE y 97 del PP

El mapa político resultante de las elecciones generales refleja un claro retroceso del PP en los municipios de la provincia, frente al avance socialista, pero la fragmentación del voto en la derecha no supone, sin embargo, la adición de otros colores que los socialistas y populares en la geografía leonesa en lo que se refiere a ganadores por municipio. El rojo aventaja al azul e impera en algo más de la mitad del territorio, pero Ciudadanos (Cs) y Vox, aunque han restado un buen número de sufragios en los caladeros electorales populares no introducen un panorama más colorido.

Tan solo la derecha más extrema consigue imponerse a los dos partidos tradicionales, aunque sólo en los municipios de Los Barrios de Luna y Mansilla Mayor. En otros dos términos, Val de San Lorenzo y Toral de los Guzmanes, PP y PSOE consiguen el mismo número de votos, mientras que en Sena de Luna el empate se produce entre Vox y PP.

El PSOE gana las generales en 109 de los 211 municipios leoneses, frente a los 28 términos en los que logró que su candidatura fuera la más votada en junio de 2016. El PP se impone en 97 ayuntamientos y pierde a la mayoría de los electores de 86 términos municipales con respecto a la consulta anterior. Los socialistas consiguieron el domingo el 32,65% de los sufragios emitidos en la provincia, mejorando en más de seis puntos porcentuales los resultados de hace tres año, mientras que los populares sufrieron un desplome del 40,14% al 23,53%, lo que explica el cambio de color en muchos de los términos municipales.

El fin del bipartidismo se refleja no sólo en los votos que Ciudadanos (Cs) y Vox arrancan a los populares, sino también en que en 24 municipios leoneses la segunda fuerza política es otra distinta al PSOE y el PP. Cs se encarama en la segunda posición en 17 municipios, algunos de gran importancia por su población, como San Andrés del Rabanedo y Villaquilambre; Unidas Podemos alcanza esta posición en Arganza, Matallana de Torío y Villablino, mientras que Vox liderará la oposición en Escobar de Campos —por dos votos— Vegacervera y Villamol. Los de Abascal comparten segunda plaza con Cs en Las Omañas, donde cada una de estas formaciones arañó 22 votos.

Aunque los resultados del domingo puedan resultar orientativos con respecto a lo que ocurra en las elecciones municipales y autonómicas del 26 de mayo, también es cierto que en el recién cocinado mapa electoral no aparece la UPL, que no concurría a la cita del domingo, y que en muchos lugares donde el avance de las fuerzas políticas emergentes es significativo en las generales no lo será en la consulta local, donde no han logrado formar candidatura.

Sin listas

Resulta pírrica la victoria de Vox en Los Barrios de Luna y Mansilla Mayor y tampoco le servirá el empate a 58 votos en Sena de Luna, ya que en ninguno de estos municipios tendrá lista. Es segunda fuerza en Escobar de Campos, Las Omañas, Vegacervera y Villamol, donde tampoco pugna por la alcaldía.

Ciudadanos ha logrado auparse al segundo lugar en 17 municipios, pero en siete de estos no tiene opciones en las municipales. Unidas Podemos es la segunda más votada en Arganza, Matallana de Torío y Villablino, pero no dispone de acuerdo con IU para mayo, ninguno de los dos se ha presentado en Arganza, serán fuerzas rivales en Villablino y sólo IU tiene lista en Matallana de Torío.

El crecimiento de Cs se refleja en que se trata de la tercera fuerza en 125 municipios. Vox ocupa esta posición en 42 municipios y Podemos, en 36.