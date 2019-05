Un error en el recuento de varias mesas de la capital refuerza a Diez para ser alcalde

Los resultados electorales en León capital han provocado una tormenta si hoy se comprueba que hay al menos doce mesas de la capital en la que se produjo un trasvase de votos del PSOE hacia Vox y viceversa, de manera que se habrían adjudicado a la candidatura ultraderechista 1.499 votos que corresponderían al PSOE y los socialistas habrían recibido 304 votos de Vox, por lo que hay una diferencia de más de 1.195 votos en favor de Diez que le beneficiaría en el número de concejales y también en su posicionamiento para alcanzar pactos y ser alcalde.

El error detectado ayer por los socialistas será recurrido hoy ante la Junta Electoral de Zona, donde a las diez de la mañana está previsto que comience el recuento oficial de votos. En la práctica supondría que el PSOE de José Antonio Diez conseguiría un concejal más —diez frente a los nueve actuales— en perjuicio de Vox, que podría perder sus dos concejales si no llega a obtener el 5% del electorado que se necesita para tener representación en el Ayuntamiento. El partido de Abascal consiguió 4.334 sufragios el pasado domingo, lo que equivale al 6,72% de los votantes del municipio. Con las nuevas cuentas, se quedaría en 3.126 votos, un 4,87% del electorado, porcentaje insuficiente para ocupar alguno de los 27 sillones del Pleno. De ser así, UPL tendría opciones de sumar otro edil a los dos que ya tiene. El 26-M, los leonesistas fueron votados por 6.069 ciudadanos, lo que supone un 9,42% de la representación.

Como ejemplo, en una de las mesas tradicionalmente de voto socialista Vox obtuvo 89 votos frente a los 14 del PSOE, lo que dio origen a una revisión más exhaustiva de otras mesas en las que se contrastó el mismo error. El error, detectado por los apoderados del PSOE, tendría su origen en las plantillas con las que se contabilizaron los votos en varias mesas electorales de la capital, que no seguían el orden estricto con el que fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia en función de la fecha y hora de registro de las candidaturas.

Ante el nuevo escenario que se abre en el Ayuntamiento, todos los protagonistas que se verán afectados por la nueva composición del arco político municipal optan por la prudencia hasta conocer la decisión tras el escrutinio general. El candidato socialista a la Alcaldía, José Antonio Diez, está convencido de que no «habrá duda en la reclamación que hemos planteado, aunque veremos cómo queda el escrutinio final: son errores materiales evidentes; de todas formas hay que ser prudentes y esperar». Consciente de que se abriría un escenario completamente diferente para los pactos, aseguró ayer: «Valoraremos todos los pasos según como quede la situación». Cualquier pacto que decida el grupo de concejales del PSOE debe ser sometido, remarcó, por la votación de la asamblea socialista de la agrupación local que él mismo preside.

Otro de los actores esenciales en el tablero del juego de las alianzas, la UPL, manifestó su «cautela y prudencia». El candidato, Eduardo López Sendino, subrayó «la prevención que este tipo de actuaciones plantea y que podría llevar a la Unión del Pueblo Leonés a obtener su tercer concejal». El comité ejecutivo de la formación leonesista se reunirá esta tarde para analizar la situación tras el 26-M. Sendino está dispuesto a apoyar «el cambio» sin entrar en el equipo de gobierno. «Respaldaremos un acuerdo de investidura y apoyos puntuales».

Y el ultraderechista Vox, que perdería sus dos concejalas, está a la espera de ver qué ocurre. Su cabeza de lista, Olga García, aseguró a Ical que se personarán ante la junta electoral, «pero esperaremos a que se confirme o no».

De ser protagonistas absolutos de un posible pacto, a un cambio de escenario en el que ya no son imprescindibles, Cs no dará ningún paso hasta conocer el escrutinio final. Su candidata, Gemma Villarroel, hasta ahora ‘cortejada’ por PP y PSOE afirma que «su partido está acostumbrado a la presión y la responsabilidad en el Ayuntamiento». Aunque este periódico intentó también conocer la opinión del aspirante popular,Antonio Silván, no fue posible. El edil de Podemos, Nicanor Pastrana, también aguarda acontecimientos. Apoyaría también un gobierno de cambio.