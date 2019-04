«Esto sigue, ahora trabajaremos por León en la calle»

La mayor algarabía que alcanzó anoche a Podemos en León llegaba del parque infantil que ensancha Batalla de Clavijo, junto a la sede de la formación morada; dentro, su candidata al Congreso asumió la pérdida del acta por la circunscripción leonesa que había logrado en las dos consultas anteriores. «Mañana seguiremos, como hemos hecho hasta ahora, trabajando por León desde la calle; esto es una lucha continua, no nos desvía de nuestro objetivo el resultado de esta noche», valoró Ana Marcello.

La inmediatez de los próximos comicios locales y autonómicos no contagia el análisis que la candidata leonesa ofrece al hilo de las urnas. «Vamos a seguir con la defensa de los intereses de la gente, tal y como hemos hechos hasta ahora, es el trabajo y el compromiso de muchas personas», indicó sobre la incidencia de los apoyos que la formación de Unidas Podemos en las legislativas puede llegar a tener en las municipales. «Mañana seguimos», incidió, sin eludir una lectura crítica por estos comicios, que será más pausada y profunda así que la estructura orgánica analice los números logrados en cada municipio. «Ahí se verá con más detalle en qué hemos fallado, pero en absoluto dejaremos de hacer autocrítica», apreció la diputada leonesa. Esta opción se dejó 14.000 apoyos con respecto a la última consulta electoral de 2016. Al margen de comparaciones, con otras fuerzas políticas que pudieron exhibir más fortaleza a la hora de aglutinar voto en el arco de la izquierda, Marcello enfatizó el trabajo de Unidas Podemos: «Una campaña realizada con el esfuerzo de afiliados y simpatizantes, sin depender de los créditos y ayudas de los bancos, cada euros empleado en la campaña ha salido del esfuerzo de los militantes; esto es Podemos, un partido que acaba de cumplir cinco años y va a seguir con ese empeño según la estructura y el armazón orgánico con el que ha peleado hasta ahora». Marcello, con la certeza de que no iba a conseguir por tercera vez consecutiva el acata de diputada por León, insistió: «Podemos es un proyecto colectivo, no es cuestión de una u otra cara; y en ese trabajo seguiremos», relató a modo de resumen de balance de una jornada electoral, flanqueada por los candidatos de la coalición al Congreso y al Senado por León, mientras un rosario de interventores y voluntarios del partido llegaban a la sede para enjugar el revés del resultado.