Expulsan de una mesa electoral a una joven ciega

ana gaitero | león

Lo que para muchas personas es un contratiempo, para la Sara Braña González se convirtió en una gran ilusión. Nada le hacía más ilusión el 28-A que presentarse en su pueblo, Viñales, del municipio de Bembibre, como suplemente primera de la mesa electoral. Pero todo su gozo se fue por un pozo cuando ayer le comunicaron que había sido rechazada por su ceguera. «Me dijero que había quedado expulsada», decía consternada por teléfono.

La Junta Electoral de Zona de Ponferrada señaló que se trata de una resolución de la Junta Electoral Central basada en una modificación que se hizo en la ley en noviembre de 2011, que impide a las personas invidentes participar en las mesas en los procesos electorales.

Es la explicación que le dieron a Sara por teléfono. Esta joven de 33 años, que perdió la vista a los cinco a causa de un retinoblastoma lateral, está acostumbrada a luchar contra las enfermedades y contra los obstáculos. Pero no se imaginaba que ser ciega fuera un impedimento para ejercer una faceta de la ciudadanía «que me hacía mucha ilusión por la visibilidad que suponía y por participar», aunque siendo suplente es consciente de que posiblemente no fuera necesaria su participación.

Sara Braña González es estudiante de la Universidad de León y está a punto de terminar el grado en Lengua Española y Literatura —Filología Hispánica— con un trabajo sobre Mariano José de Larra. Ayer no le dijeron que volviera mañana, sino que recibiría una carta en la que le comunicarán oficialmente su revocación del puesto asignado en la mesa electoral.

«No entiendo que no se pueda pasar al braille un censo electoral de una población pequeña y, sobre todo, no entiendo que la Once, con la influencia que tiene, permita que nos hayan excluido, por ley, de estas funciones», señaló con firmeza.

«Hay que reivindicar que se cambie esa ley», exige desde la frustración y el enfado. De momento, su protesta particular es no ir a votar el 28-A. «Había pedido el voto accesible para votar en mi pueblo, en lugar de pedirlo por correo pues vivo la mayor parte del tiempo en León, pero ahora no voy a ir», protestó.

Sara Braña subraya que no se trata sólo de un tema personal. «Participar en la mesa, aunque fuera solo en su constitución a primera hora, era bueno para mí y para la sociedad», recalca. Y es que Sara cree que cuando se habla de inclusión hay que ser coherente.