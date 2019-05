La falta de papeletas en el Instituto Ordoño II imposibilita votar a primera hora de la mañana

A las 9.35 horas de esta mañana quienes se habían acercado al Instituto Ordoño II del barrio de La Palomera para votar no pudieron hacerlo. ¿El motivo? Que no había papeletas. Así lo cuentan quienes fueron a primera hora de la mañana, algunos de los cuales ya llevaban el sobre preparado de casa, pese a lo que tampoco les dejaron ejercer su derecho al voto hasta que no estuviesen las papeletas de todos los partidos. Tras más de media hora de espera, muchos decidieron irse y regresar más tarde. Hasta el instituto se desplazaron varios agentes de la Policía Nacional