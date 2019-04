Guinda culpa a la división del voto de centro derecha del resultado obtenido por el Partido Popular

La diputada electa del Partido Popular (PP) por León, Carmen González Guinda, afirmó hoy que la división del voto de centro derecha es el responsable del resultado que obtuvo en el día de ayer el Partido Popular, “como se ve claramente en Castilla y León, donde prácticamente todas las provincias pierden un diputado”.

En declaraciones a la agencia Ical, Guinda insistió en que “el voto de Vox no fue a la basura, sino que contribuyó a dar el segundo diputado al PSOE”, algo que “ya no lo dice el PP, sino que lo han dicho las cifras y la ley d’hont”, que ha “contribuido a que el PP no haya sacado el diputado”.

Por ello, mostró su esperanza en que el votante de Vox se dé cuenta de cómo puede repercutir el voto de Vox para la construcción de las Cortes y rectifique el mismo de cara a las elecciones municipales y autonómicas del 26 de mayo.

Como única diputada electa del Partido Popular por la provincia de León, González Guinda afirmó que sigue teniendo “la misma ilusión para defender en el Congreso los intereses de León y leoneses”, donde reivindicará de forma prioritaria “infraestructuras importantes” como el Corredor del Atlántico o carreteras como la A76, A60 y A66 y la defensa del mundo rural “porque siempre se ha hablado de la importancia del tema de la despoblación y sobretodo en provincias de León, como la dispersión, que encarece los recursos”.