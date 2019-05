«La UPL no va a entrar en ningún equipo de gobierno»

L. URDIALES | LEÓN

«La UPL ha vuelto», resumió Eduardo López Sendino, sin poder contener la emoción por el resultado. «El diez por ciento de los votantes leoneses han dado su apoyo a esta candidatura, razón por la que tenemos que estar satisfechos, además de por ser el tercer partido con más votos en la provincia, y eso a pesar de la entrada de otros actores». El entusiasmo, aún con el recuento sin cerrar, con los votos calientes, no le impidió al candidato leonesista ponerse en la situación del día siguiente. «¿Que van a llamar? Seguro, pero deben saber que la UPL no juega con la confianza y los votos de los ciudadanos». Sendino también recordó el precedente de los pactos de otros mandatos. «Siempre que cogobernamos, el partido salió perjudicado; no nos opondremos a un cambio, pero no entraremos en ningún equipo de gobierno», dijo, categórico, a expensas de que los órganos del partido definan la postura.

Luego, volvió sobre los votos, sobre el subidón de adrenalina de la sede leonesista, a rebosar de simpatizantes. «Las noches electorales que encumbraron al partido y que nos devuelven la confianza de los leoneses, somos el tercer partido de la provincia de León; pero esto es un camino que se vuelve a iniciar ahora, parta trabajar por León».