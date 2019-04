Lectura de un desplome en 24 horas

Una debacle sin precedentes asoma al abismo al PP en León tras perder 44.585 votos en las urnas del 28-A: 16,6 puntos en picado desde los últimos comicios. Entre las dos citas electorales ha restado un escaño en el Congreso y dos en el Senado, además de tener a Ciudadanos ya pisando sus talones en la provincia (a solo seis puntos), donde en innumerables municipios es segunda fuerza, y ver cómo un partido recién llegado, Vox, le arrebata de su caladero de votantes cerca de 33.500 sufragios. El día después, los ‘populares’ leoneses analizan qué ha ocurrido, ¿el desastre es consecuencia del empuje en cadena del desplome de las siglas en todo el país o existen claves provinciales que también lo explican?

Su líder, Juan Martínez Majo, quien sufrió el desplome en su propio municipio —Valencia de Don Juan—, donde el apoyo a su partido cayó del 45 al 27% desde las últimas elecciones generales y el PSOE logró arrebatar su hegemonía en estas urnas—, no oculta su decepción ante los resultados de los primeros comicios a los que se enfrenta en la provincia como responsable del partido. «No es agradable, tendremos que analizar qué pasó y nuestros posibles errores en la estrategia provincial, tomaremos buena nota». Insiste, como en la noche electoral, en que «los leoneses deberán flexionar qué han hecho», aunque reconoce que «la marca nos ha arrastrado a todos». De todas formas, enfatiza que los tres partidos de «centro-derecha» aglutinaron más de 150.000 votos, frente a los casi 130.000 de la izquierda.

Y un aviso a sus filas ante la inminencia de la siguiente cita con las urnas, el 26-M, «son unas elecciones prioritarias, no podemos perder tiempo lamentándonos, 24 horas para analizar todo y reflexionar y a trabajar; no podemos perder el tiempo». Hoy habrá ya una reunión de coordinación con la candidatura autonómica para preparar todo. Está convencido de que los electores votarán en mayo en «otra clave muy distinta y no creo que nos afecte la tendencia que hemos sufrido ahora».

Tampoco disimula su decepción el alcalde de la capital y candidato a la reelección, Antonio Silván. «Los resultados han sido malos, muy malos; sin paliativos». A la hora de buscar las causas habla de la «fragmentación» en León del voto del centro-derecha y «la movilización masiva de la izquierda que ha dinamitado al centro-derecha». También, como Majo, quiere marcar distancias con el PP nacional y asegura que «en las elecciones del 26 de mayo no se vota ni a Pablo Casado, ni a Pedro Sánchez, ni a Pablo Iglesias, ni a Rivera, se vota a Silván en la capital y yo sigo comprometido con esta ciudad, me voy a dejar la piel en este objetivo».

¿Y qué piensan los que se han quedado fuera del Parlamento, a pesar de su buena posición en las listas? Ester Muñoz, la número dos de la candidatura al Senado, quien ocupó un escaño en la Cámara Alta en las dos últimas legislaturas, repite, como muchos otros cargos del PP, la palabra «decepción y reflexión». Para ella es «evidente que León ha reproducido la tendencia nacional con la división de las tres derechas, mientras la izquierda ha ido unida». Piensa que las candidaturas presentadas desde León a ambas cámaras «no han influido en este resultado» y ahora prefiere focalizar su energía y trabajo para conseguir que «en Castilla y León gobierne el PP, ganar esta Comunidad y esta provincia por el bien de los castellanos y leoneses». Tras la cita electoral del 26-M, asegura, pensará en su futuro». El Segundo de la lista del Congreso, José Miguel González Robles, no puede evitar su «tristeza por ser el número dos de la lista que por primera vez en la historia no sale elegido en León». Para él la debacle sólo tiene «una posible lectura: la fragmentación del centro-derecha en todo el país».

Pero sí hay más lecturas, el exsenador Luis Aznar, que renunció a ir de número dos en la lista a la Cámara Alta, cree que también «existen responsabilidades provinciales, todo influye». Y lo afirma quien dirigió la campaña a las generales en León al menos en cinco comicios. «La organización en León tendrá que asumir también alguna responsabilidad. Todo influye». Se refiere, además, a las candidaturas presentadas en general en todo el país, incluida la provincia. «Ha habido grandísimos errores, el PP nacional se ha equivocado de estrategia abandonando el centro y deshaciendo candidaturas en las provincias, ha descapitalizado al partido; Casado y sus directores de campaña (Egea y Maroto) no han sabido manejar la situación, son muy novatos en esas lides». En el caso de León, confía en que «espabilen para el 26-M, porque ahora en muchos sitios no nos ha votado ni los nuestros, teniendo presencia y candidaturas en todos los municipios». La única diputada del PP en la nueva legislatura, Carmen González Guinda, atribuye el desplome a la ola de la debacle nacional. Deriva culpas hacia los votantes de Vox que «no han conseguido un escaño, sino darle el segundo al PSOE».