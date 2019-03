León se pone en el lugar de la mujer

León tiñó de violeta otro atardecer de 8 de marzo, entre una muchedumbre en la calle y un grito unánime por la igualdad para las mujeres. Por medidas que logren hacer real esa reivindicación y terminen con dos varas de medir derechos y deberes en la sociedad. Y privilegios, según se dejó constar entre las voces que elevaron por el centro de la ciudad miles de manifestantes con proclamas frente al sistema y reivindicaciones sociales, económicas y culturales. Otro techo de cristal hecho añicos en la capital leonesa por la respuesta masiva a la convocatoria para conmemorar el Día de la Mujer; más allá de la diferencia de criterio en el recuento de asistentes (de los 18.000 valorados por las fuerzas policiales y 30.000, según los organizadores) presencias fue contundente. Alentadas por una brecha salarial que no cauteriza, las pancartas dejaron constancia de que uno de los pilares de esta movilización está en la necesidad de justicia laboral; por eso, el descontento y la proclama en forma de vaticinio sobre lo que pude ocurrir si la parte que corresponde a la parte femenina de la sociedad se cruza de brazos.

Esa manifestación multitudinaria de ayer tarde fue la efeméride de la primera edición, aquella aportación histórica de lucha feminista que registró León en marzo de 2018, con las mismas consignas elevadas a consideración general. Con un acento político, esta vez, marcado por las diferencias ideológicas, que justificaron la ausencia de una parte de la representación institucional.

La jornada internacional de la Mujer se cerró en la capital leonesa con una oposición monumental a la violencia machista; el abuso; el acoso; el concepto del patriarcado. «Por la noche quiero ser libre, no valiente», gritó sobre un fondo de pantalla de cartón una chica entre las miles que asentían a coro sobre las consignas que compartieron por el centro de la ciudad. «No nací mujer para morir por serlo», enfatizaban al pie de un grupo de estudiantes, parte de esa representación joven que fue especialmente notable en la manifestación.

La causa feminista juntó a pie de acera a tres generaciones, entre las que volvió a destellar el mensaje de las más pequeñas, asomadas a la movilización con la rebeldía de quien sabe que la protestas les evitará sufrir la acometida que han podido soportar sus madres, sus abuelas. «Si no te mueves, no notas las cadenas», explicaron ayudadas por ese soporte recurrente que es el cartón sin reverso comercial para aclarar a la sociedad por qué cauces interesa orientar el futuro. «Lo contrario a feminismo es la ignorancia», opusieron en la cartelería a los causantes de todos esos motivos que obligan a la protesta de las mujeres. No faltaron las alusiones a la necesidad de imprimir otro ritmo educativo «luchar, aprender y enseñar» para asegurar el giro.

La movilización por las mujeres tuvo un impulso en partidos políticos del arco de la izquierda, desde el PSOE a Podemos e Izquierda Unida, el leonesismo, los sindicatos de clase y otras organizaciones sindicales sectoriales, la arenga de las mujeres del carbón, un colectivo que puede dar testimonio del declive económico y social que arrecia en esta tierra desde hace unos años, las organizaciones estudiantiles. Se apreció la proximidad de la cita con las urnas por alguno de los emblemas usados por los colectivos asistentes; «La España que quieres» acompasaba el avance de la pancarta que portaron los socialistas; y en la apertura de la movilización se señaló de forma directa a los tres líderes nacionales de Vox, Ciudadanos y PP como «la cara del patriarcado».

No quedó resquicio alguno a la duda sobre el éxito de la convocatoria; la diagonal de la Avenida de Roma dejó ver a la cabeza de la marcha en la plaza de la Inmaculada cuando aún no se habían puesto en movimiento parte de los asistentes en la circular de Guzmán. También se repitió esa imagen cenital de las principales arterias de León atestadas por un gentío que da continuidad a la propuesta de cambio. «Las hijas de las brujas que no pudisteis quemar» regresaron al escenario de una batalla que resulta épica si se toma en cuenta la escasa voluntad que ofrece León para exponer en una pasarela sus anhelos; menos, si debe caminar contra corriente, frente al quehacer diario de la ciudad. Hubo declaraciones por las que no pudieron asistir; el grito de las que no tienen voz; las mujeres que están por venir; testigos del tiempo actual que «hoy salimos en las noticias para salir mañana en los libros de historia»; palabras de ánimo para las que emprendieron una lucha que «ganaron con no dejarse vencer»; de rigor y firmeza, porque «un no es no; si quieres flexibilidad, vete a yoga».

El final, contra ese muro de las lamentaciones que ha dado en convertirse la fachada imponente de San Marcos, resultó alentador para las/los convocantes, representantes, al fin, de los principios a los que resulta complicado ser ajeno desde cualquier extremo de la sociedad: «No te olvides de que tu primera casa fue una mujer», evocó desde la trasera del gentío para cuadrar el sentido de otra movilización histórica.