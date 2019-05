«Lo que han pedido los leoneses es un cambio, no un pucherazo»

La tertulia ‘El Filandón’ que organizan Diario de León y La 8 León analizó anoche la convulsa situación que han generado las elecciones municipales en el Ayuntamiento de León.

«Hemos hecho el segundo mejor resultado de la historia»

«Desde Zapatero no ganábamos unas elecciones y eso quiere decir que la gente pide un cambio. Tengo la obligación de girar el rumbo y dar un futuro real y recuperar la senda del porvenir que tiene que tener esta ciudad. Los leoneses han hablado claro y lo que no quieren es un pucherazo».

Rechazo a ofrecer la Alcaldía a Villarroel

«No me cabe en la cabeza que alguien se plantee gobernar habiendo sacado cuatro concejales. No voy a tolerar chantajes de ese tipo. Ni con Gemma Villarroel ni con Perico de los Palotes. Llamé a mis superiores cuando lo leí para advertir que conmigo no contarán. Quien más facilidad tiene para gobernar ahora mismo es el partido socialista, que es quien tiene más concejales. El PP se está agarrando a un clavo ardiendo, pero no tardará en soltarlo, eso se va a ver».

Impensable repudiar políticas de Pedro Sánchez

«Creo en los valores de mi partido y no voy a repudiar la política territorial de Pedro Sánchez. He leído estos días tantas burradas que comprendo a los ciudadanos que están hastiados de la política. No se si estará fraguado el pacto de la derecha o no, pero lo que si sé es que no se puede ser alcalde a cualquier precio».

¿Influirá la guerra por la Junta en los pactos de León?

«Me temo que los acuerdos por arriba pueden tener alguna traslación para abajo en el caso de Ciudadanos y las Cortes. Silván ha hecho el peor resultado de la historia del PP en León, pero no lo quieren ver. He dicho claramente que prefiero gobernar en solitario. Pido a Ciudadanos altura de miras, pero la mejor fórmula sería una minoría en solitario».

«A la izquierda también le perjudica la división»

«Las derechas y la extrema derecha siguen teniendo 14 concejales, que son los que tenían en los últimos años. No ha habido gran movimiento en eso. La izquierda ha estado dividida y por eso han salido estos resultados. No hay nadie de la derecha en el centro y a la izquierda solamente está el PSOE. Tenemos 5.000 votos más que hace cuatro años. Los demás han perdido fuerza».

Prioridades de los socialistas para la Alcaldía

«León tiene ahora mismo urgencias como mejorar la limpieza, crear el Consejo Ciudadano, escuchar al comercio y cambiar el despacho de Ordoño a San Marcelo por cercanía con el ciudadano. Viajaré a Madrid en cuanto tome posesión para reivindicar al gobierno socialista todo lo que frenó el PP».

Ofertas a UPL y exigencias convenidas a Luis Tudanca

«A UPL le ofrecería cumplir nuestro programa, con la defensa de los proyectos de León como San Marcos, Feve o Torneros. Tengo línea directa para resolver algunos asuntos. Antes que pedir la descentralización de alguna consejería, a Luis Tudanca le pediremos cosas prioritarias, como la reforma de los colegios públicos. A lo otro se comprometió conmigo, no lo tengo que pedir».

El casco histórico y peatonalizar Ordoño II, ya

«Mis primeras medidas serían peatonalizar la carretera de Ordoño II y un plan para el casco histórico».