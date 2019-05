MARÍA J. MUÑIZ | LEÓN

Contento, «después de lo sufrido», por el «empate técnico» con el PSOE y dispuesto a hablar «con todos los partidos del centro derecha», un diálogo para el que sólo excluye a PSOE y Podemos. Así se mostró al filo de la una de la mañana Antonio Silván, que destacó que «los leoneses han elegido que gobierne el centro derecha, y yo me ofrezco a trabajar desde hoy mismo con este objetivo».

El candidato del PP a la Alcaldía de León insistió en que el resultado de las elecciones es de «empate técnico» entre los dos primeros partidos. «Ya lo habíamos adelantado, las encuestas son encuestas, pero el resultado final está claro. Con absolutamente todo en contra, hemos conseguido mantener el nivel y revalidar la confianza de los leoneses. Y eso es para estar satisfechos».

Entre las principales dificultades del Partido Popular para hacer frente a la cita electoral de ayer en León el hasta ahora alcalde destacó la situación en la que se encuentra el partido a nivel nacional. «Que hayamos conseguido incrementar los votos con respecto a las elecciones generales de hace un mes es también un motivo para hacer una buena lectura de los resultados obtenidos en esta convocatoria».

los pactos

El candidato del Partido Popular no quiso adelantar si intentará revalidar el acuerdo con Ciudadanos que le ha permitido gobernar los últimos cuatro años, pero no se cerró ninguna puerta para mantener la Alcaldía. Ni la de sumar los cuatro concejales que ha obtenido Ciudadanos ni la de contar con los dos de la Unión del Pueblo Leonés o los dos de Vox. «Mi voluntad es hablar con todos, menos los que no están en el espectro del centro derecha».

A pesar de que la victoria en la capital corresponde al PSOE, Silván insistió en que «es por apenas unos centenares de votos, lo que en la práctica es un empate técnico». Un resultado que, a pesar de dejar la Alcaldía en el aire, «tiene que hacernos estar satisfechos», porque permite mantener las opciones cuando las previsiones en las últimas semanas adelantaban un descalabro de los populares en la capital leonesa.

Silván acudió a la sede electoral del partido sólo cuando el 100% del escrutinio, apretado en los últimos momentos, estaba finalizado.

La candidatura de Antonio Silván pierde un concejal con respecto a las elecciones de 2015, y se queda con 9, los mismos que ha conseguido el PSOE. El PP ha sacado sólo 451 votos menos que el PSOE en las elecciones al Ayuntamiento de León, y pierde 1.230 votos respecto a la anterior cita electoral municipal. Ha cedido del 31,77% del total de los votos de la capital al 29,61%.