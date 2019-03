Manifestación o trabajo sin descanso por la igualdad

La unidad política tras la pancarta de las movilizaciones por el Día de la Mujer no se va a repetir este año. Se amontonan las discrepancias ideológicas sobre la interpretación del manifiesto que impulsa la jornada, que ha levantado escamas en la opinión vinculada al Partido Popular; expresado a través de varios de sus cargos. «No quiero vivir en un país en el que se enfrente a mi hija y mi hijo.

Tenemos que remar todos juntos», señaló Pablo Casado, presidente del PP, al anunciar que este partido se desmarcaba de la manifestación de este viernes porque el manifiesto resulta «inadmisible». El líder de los populares aprovechó una comparecencia junto a candidatas autonómicas y municipales para reivindicar un feminismo entendido «como la igualdad de hombres y mujeres pero no en colectivizar a la sociedad». «Siempre hemos estado comprometidos con la igualdad real y sin colectivismos. No penalicemos la concordia, no dividamos más a la sociedad», pidió. «No podemos aceptar que se hable de capitalismo y de comunismo cuando tiene que ser una reivindicación de las mujeres».

Casado descarta la idea compartir una pancarta «con una motivación que habla de un país colonial, de unas instituciones prácticamente dictatoriales o de asignaturas sexuales para niños». La baja de los dirigentes nacional del PP tiene réplicas en todas las estructuras administrativas que gestiona o gobierna el partido; a nivel autonómico, por ejemplo, la portavoz del gobierno de la Junta de Castilla y León aseguró que dedicará la jornada de a trabajar «por y para» las personas de la comunidad Autónoma, «como todos los días», para buscar «los mismos criterios» y la «igualdad necesaria» entre hombres y mujeres. Marcos entiende que ninguna mujer debería consentir que se politice la defensa de sus derechos y de la igualdad con una crítica concreta a que este asunto sea «manipulado» por «la izquierda más rancia del país».

Las concejalas del equipo de gobierno del Ayuntamiento de León tampoco secundarán el paro y la movilización convocada, que en la ciudad ocupa una agenda poblada de actos a lo largo de la jornada hasta desembocar en la manifestación de las siete de la tarde. «Dedicaremos la jornada a trabajar por la igualdad, como hacemos durante los 365 días del año», expresó Marta Mejías, concejala de Juventud, Participación Ciudadana e Igualdad.

Las discrepancias con el mensaje ideológico que envuelve el 8-M avivó más intervenciones de destacadas representantes de la ejecutiva del PP. «El documento del manifiesto busca dividir» y «politizar la jornada» Tras apelar a un «feminismo positivo e integrador», subrayan que ese documento «excluye» a las mujeres que no son de izquierdas y han acusado a la «izquierda política» de querer «manipular» el 8 de marzo.

Andrea Levy, Marta González, Isabel Ayuso e Isabel Bonig y otras dirigentes del PP posaron ante los medios de comunicación con paneles en los que se podía leer los logros cosechados por los Ejecutivos de Mariano Rajoy y José María Aznar en materia de igualdad, conciliación, teletrabajo o lucha contra la violencia de género. Después han dado la vuelta a las pancartas y en ellas se podía leer: «No hablamos por ti, hacemos para ti». La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, aseguró que el manifiesto del 8M lo que hace es «excluir y discriminar» a las mujeres que no son de «izquierdas» en España y que también quieren ser «legítimas defensoras de esa igualdad real entre hombres y mujeres». A su entender, ese no es el «espíritu del feminismo ni del 8 de marzo».

«El PP no puede participar de una manifestación que, en lugar de hacer del feminismo una causa común y compartida por todos, hombres y mujeres, lo que hace es empequeñecer y discriminar, señalando y etiquetando a las mujeres porque no son de izquierdas», ha proclamado. Levy dijo que la «izquierda política» debería plantearse la «manipulación que está haciendo de la causa feminista» y si eso «engrandece» y hace que «más mujeres compartan la reivindicación» que saldrá del 8 de marzo «o al revés, hace de un feminismo excluyente una causa menor y mucho más pequeña».

Isabel Día Ayuso, candidata del PP en Madrid, aseguró que ella «desde el principio» dijo que no iría a esa manifestación porque no lo ha hecho «nunca». «Y en mi vida he hecho huelga». «Respeto a quien quiera ir a esa manifestación y animo a que quien quiera ir vaya, con el máximo respeto, pero también pido el mismo respeto para aquellas mujeres que quieren celebrar ese día de otra manera», ha proclamado, para agregar que la «izquierda» intenta politizar y dividir» y «ahora pretende dividirles «entre mujeres buenas y malas».