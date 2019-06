Manuel García inicia su octavo año como alcalde

Bajo una sinfonía de avutardas imitadas por el público, el popular Manuel García recuperó ayer el bastón de mando que ha sujetado durante siete años en el Ayuntamiento de Villaquilambre, gracias a un cuatripartito jaleado por sus simpatizantes y abucheado por los leales a Podemos y al Partido Socialista, que se queda fuera de la Alcaldía, a pesar de haber logrado ser la lista más votada en las urnas.

Visiblemente emocionado, el nuevo regidor aseguró que con el pacto de Gobierno con UPL (2), Cs (2) y Vive (1) se garantiza «la estabilidad del municipio, sin personalismos, porque nos une un interés común: Villaquilambre». Calificó de «ilusionante» el trabajo que tienen por delante, «con dos proyectos que se van a materializar esta legislatura muy importantes, el centro de salud y el instituto, además de poner fin a la planta de biomasa».

Esos tres compromisos, rubricados el pasado viernes por el presidente autonómico del PP, Alfonso Fernández Mañueco, sirvieron de pegamento para que UPL y Vive cambiaran su apoyo inicial hacia las fuerzas de izquierdas y se decantaran por apoyar a Manuel García.

El destronado, el socialista Jorge Pérez, aseguró que lo «importante no es tener el poder o un sueldo», sino demostrar, como cree que ha hecho en los últimos ocho meses que fue alcalde, «que las cosas se pueden hacer de otra manera. Hoy no seré alcalde, pero tengo el orgullo de haber hecho las cosas bien y cuando mañana salga a la calle podré mirar a los vecinos a los ojos y notaré el cariño de la gente». Por su parte, el político más veterano, que ha urdido muchos de los cambios del Ayuntamiento en los últimos 23 años, el leonesista Lázaro García, reiteró que se sacrifica por el pacto.

«No me importa que me critiquen y me iré con el orgullo de haber traído las infraestructuras que le faltaban a mi pueblo para ser de primera: un instituto para los jóvenes, un centro de salud para que los mayores como yo podamos ser atendidos y un municipio limpio de contaminación para mis nietos». Tranquilo ante la amenaza de expulsión de UPL, «porque he cumplido escrupulosamente el reglamento», puntualizó que el plazo para ver esos proyectos en marcha es de 6 meses y si se incumple «no me temblará la mano para deshacer lo hecho».