Los mayores, una "prioridad" para Silván que pondrá en marcha un programa "contra el abandono y la soledad"

El candidato popular al Ayuntamiento de León, Antonio Silván, acompañado de la concejala de Servicios Sociales y miembro de su candidatura, Aurora Baza, ha desgranado esta mañana "el importante papel" que tiene el colectivo de los mayores de la ciudad en su programa electoral. Un programa que, como mayor prioridad, tiene la atención a los mayores que viven solos o aislados de la sociedad. Para ellos ha mostrado su intención, si continúa siendo alcalde de León, "de poner en marcha un ‘Servicio de estancia nocturna’, formado por profesionales y voluntarios, luchar contra el abandono y la angustia que sufren algunos mayores que viven solos"; además del programa ‘No estás solo’ contra la soledad y el aislamiento, que incluirá tanto actividades y visitas, como atención telefónica.

Atención hospitalaria y post-hospitalaria

Dentro de estos servicios de acompañamiento a mayores que viven en soledad, Silván ha destacado también que las residencias tendrán plazas específicas para mayores que tienen que recuperarse tras una hospitalización y que en sus casas no tendrían la debida atención, así como un ‘Programa de apoyo hospitalario nocturno’, con la asistencia al mayor durante toda la noche.

Programas terapéuticos y de ocio

El candidato Antonio Silván ha subrayado también la importancia de varias iniciativas que pondría en marcha en un próximo mandato, como son los Huertos terapéuticos que se instalarían por la ciudad, con jardines para activar las capacidades sensitivas y motoras del mayor; la Escuela de la Salud, con pautas para mejorar la alimentación y la salud a través de los hábitos saludables; los programas de ‘Ocio en tu casa’, con actividades para personas que no salen de su hogar; o la ‘Teleasistencia avanzada’, gracias a las nuevas tecnologías, que permitirá no sólo controlar que el mayor está en casa si no cuál es su situación.

Reducción del 50% en el coste del bus urbano y voluntariado

Ya por último, entre muchas otras iniciativas, Silván ha querido mostrar su compromiso de poner en marcha una reducción del 50% en el coste del bus urbano para pensionistas, así como el ‘Plan de voluntariado para mayores’, para que puedan ofrecer sus conocimientos a la sociedad, como por ejemplo en el apoyo escolar a niños.

El programa electoral del candidato Silván también incluye la creación de un ‘Servicio municipal psicogeriátrico’, la ampliación de los programas de ocio y envejecimiento activo y continuar con las mejoras en la residencia ‘Virgen del Camino’.