Los militantes del PSOE recuerdan a Sánchez: "¡Con Rivera, no!" y "No es no"

El millar de militantes que se ha concentrado a las puertas de Ferraz para celebrar la victoria electoral del PSOE ha recordado a Pedro Sánchez sus líneas rojas en materia de pactos: "¡Con Rivera, no!" y "No es no", le han gritado cuando ha salido a dirigirles unas palabras.

Junto a él, en la plataforma instalada para la ocasión, estaban su mujer, Begoña Gómez; la presidenta del PSOE, Cristina Narbona; la vicesecretaria general, Adriana Lastra; la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo; y el secretario de Organización y coordinador de campaña, José Luis Ábalos.

El ganador de las elecciones generales de este domingo, el candidato socialista Pedro Sánchez; el líder del PP, Pablo Casado; y el de Ciudadanos, Albert Rivera, han salido al mismo tiempo a valorar públicamente los resultados electorales.

Las imágenes de televisión han mostrado a los tres candidatos al mismo tiempo, con ambientes totalmente diferentes.

Sánchez y Rivera aparecían rodeados de público en un ambiente festivo, mientras que Casado, el gran perdedor de estos comicios, mostraba un semblante más serio, junto a sus colaboradores más cercanos.

Con cerca del 99 por ciento de los votos escrutados, el PSOE se ha impuesto al lograr 123 diputados, el PP se ha quedado en segundo lugar con solo 66, y Ciudadanos ha logrado el tercer puesto, con 57 escaños.